Jéssica Albiach (Comuns): "El Govern debe rehabilitar de oficio pisos que se caen y sumarlos al parque protegido"

Los Comuns se sentarán a negociar los presupuestos de 2026 con el Govern en las próximas horas. Admiten que no es cómodo hacerlo en medio de la crisis galopante de Rodalies y en un mes marcado por la huelga de maquinistas, profesores y médicos. Aun así, su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, cree que es necesario tener nuevas cuentas y en esta entrevista con EL PERIÓDICO explica cuáles son sus condiciones, centradas, especialmente, en la vivienda y el transporte público.

Suele decir que estos presupuestos pueden ser los únicos de la legislatura. ¿No negociarán los de 2027?

Somos partidarios de que Catalunya tenga presupuestos. Esto no significa un cheque en blanco. Siempre estamos dispuestos a negociar, pero está claro que cuando se acercan contiendas electorales es mucho más difícil llegar a acuerdos. Por eso es importante que Catalunya tenga, al menos, unos para 2026 y que la gente los note en su día a día.

La negociación se da en un mes marcado por huelgas. ¿Cree que el Govern está gestionando bien la conflictividad social?

Es un momento difícil, para nosotros tampoco es fácil sentarnos a negociar en este contexto, pero no hemos venido a hacer política solo desde la crítica, sino a tratar de orientar las políticas de este Govern, que está demasiado instalado en buscar la calma y no en solucionar los problemas que, aunque vengan de años atrás, necesitan de acciones contundentes. Está costando muchísimo que el Govern cumpla los acuerdos porque implican conflictividad con los lobbies, fondos buitre y especuladores. Hemos tardado un año en tener las primeras sanciones por vulnerar la ley de vivienda. El Govern tiene demasiado miedo a la conflictividad social.

Usted ha dicho que el Govern ha actuado "tarde y mal" ante el caos de Rodalies. ¿Cómo debería haber reaccionado?

La situación de Rodalies no es nueva, pero ahora ha explotado en su máxima expresión. Son años de desinversión, de falta de ejecución, de priorizar la alta velocidad, de plantear la ampliación del aeropuerto, y no de cómo reforzamos el tren que usa la mayoría. Renfe y Adif no se entienden, tienen la red secuestrada por sus conflictos, han incumplido los acuerdos y el Govern no ha sabido hacer valer su autoridad. No ha tenido ni la primera ni la última palabra, y ha cometido errores garrafales de comunicación que han generado frustración e impotencia. Ha tardado demasiado en ofrecer servicios alternativos y en hacerse fuerte ante el Gobierno.

¿Cómo se resuelve este colapso?

Necesitamos que todos los equipos de mantenimiento que hay de forma extraordinaria se queden de forma permanente, que la comunicación fluya y sea en tiempo real, doblar la red de autobuses interurbanos para que haya más frecuencias y plazas, y el Pacte Nacional pel Transport Públic con expertos, agentes sociales y económicos, partidos políticos, Govern y las plataformas de usuarios, celebrando reuniones periódicas para custodiar la ejecución de las obras y la inversión.

Está en marcha el traspaso de Rodalies. ¿Usted aspira a que la nueva empresa mixta deje de depender de Renfe como piden algunos partidos?

Hay que aspirar al traspaso total; la separación de Renfe y Adif está fallando y genera más inconvenientes que ventajas. Deben asumir responsabilidades y valoraremos pedirlas cuando pase la crisis.

Su partido es el único de la oposición que no ha pedido la dimisión de Paneque. ¿Por qué?

No lo descartamos. Donde hay que pedir dimisiones sí o sí es al otro lado del Ebro. Lo que tengo claro es que se está demostrando que no es funcional tener una macroestructura como la de la Conselleria que gobierna la consellera Paneque.

¿Vivienda debería ser una Conselleria propia?

No es solo nuestra prioridad principal, sino que es la principal preocupación de los catalanes. En materia de vivienda hay que hacerlo todo y a la vez. La necesidad es tal que, evidentemente, soy partidaria de que Habitatge sea una Conselleria exclusiva.

Entrevista con Jéssica Albiach: La situación del Gobierno de Sánchez / JORDI COTRINA / VÍDEO: J. COTRINA / B. FAVANT

¿Se están poniendo de acuerdo con el Govern sobre cómo limitar la compra especulativa de vivienda?

El Govern entiende el problema y nos transmite que quiere hacer algo. Ya tenemos un informe que dice que se puede hacer y ahora tendremos otro que esperamos que vaya en la misma dirección.

Se han aprobado ya muchas medidas en materia de vivienda, pero los ciudadanos continúan teniendo dificultades para pagarse un piso y la oferta no aumenta. ¿Qué más hay que hacer?

Frenar el secuestro de pisos en manos de grandes propietarios y fondos buitre. Por otro lado, el Govern tiene que construir. De los 1.200 millones de inversión que reclamamos, 300 son para construir. Pero, mientras tanto, hay que regular precios y reforzar las ayudas al alquiler, doblarlas, destinarle 105 millones de euros más y que lleguen a uno de cada cinco inquilinos. También es importante rehabilitar. Si vamos construyendo, pero tenemos barrios en Catalunya que se caen, no sirve.

Han reclamado duplicar la dotación de la ley de barrios hasta los 400 millones anuales. ¿Debe servir para acelerar la rehabilitación de los 150.000 edificios que pactaron?

Pasar de 20 a 40 barrios rehabilitados es una de nuestras condiciones, pero también es importante, sobre todo para aquellos municipios donde los alcaldes, como por ejemplo Badalona, no quieren acogerse a la ley de barrios, cuando tienen zonas que están en una situación de infravivienda calamitosa, que es la intervención de oficio del Govern, que debe poner el dinero en vez de hacerlo las comunidades de vecinos. El edificio pasaría después a formar parte de la bolsa de vivienda protegida y cuando una familia lo quiera vender, no podría hacerlo a cualquier precio. Esta es nuestra propuesta, cada año el Govern debería rehabilitar 20.000 viviendas.

¿Ha hablado con Compromís y Més per Mallorca para que avalen la nueva financiación en el Congreso?

Personalmente no, pero lo hacen cada día mis compañeros en el Congreso. Creo que se debería haber tenido cierta sensibilidad y haber hablado con otras fuerzas políticas para no tener que enterarse por los medios de comunicación. Es una cuestión de respeto y de entender que no se pueden dar tus votos por descontados. Ellos saben que es una reforma positiva y tienen todo su derecho a intentar mejorar el acuerdo durante el trámite legislativo.

Entrevista con Jéssica Albiach: el caos de Rodalies / JORDI COTRINA / VÍDEO: J. COTRINA / B. FAVANT

Pidieron una "remodelación profunda" del Gobierno a Pedro Sánchez, pero no se ha dado. ¿Y ahora qué?

Continúo pensando lo mismo. Hay que ir haciendo todas las remodelaciones valientes que el país necesita. Y si esto quiere decir que la ministra de Vivienda no está haciendo bien su trabajo, pues se la tiene que relevar. No tendría que ser algo tan traumático ni tan difícil, porque al final no es una cuestión de personas. Nos va la democracia en ello. Tenemos un riesgo importante, y es que no sumemos tras las próximas elecciones. También creo humildemente que mi espacio político tiene que hacer más y mejor.

¿Cree que es un error impulsar un nuevo proyecto político de su espacio sin Podemos? ¿Es partidaria del frente de izquierdas que plantea Gabriel Rufián?

Esto no va de personas, va también, y sobre todo, de partidos. Necesitamos que haya un partido detrás. Si ERC recoge las palabras de Rufián y se las hace suyas, estaremos dispuestos a hablar. Sobre el frente amplio, tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. A mí me encantaría que estuvieran Podemos y Compromís.

¿Pisarello y Bob Pop deberían confluir en una misma lista en lugar de enfrentarse en las primarias por Barcelona?

Las primarias forman parte del proceso democrático en los partidos y está muy bien que haya más de un candidato. Sus proyectos no son tan distintos. A nadie le sorprenderá que diga que mi candidato es Pisarello junto a Carol Recio. Es un tándem virtuoso.