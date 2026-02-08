Rufián (ERC) y Delgado (Más Madrid) harán un acto juntos en Madrid en pleno debate sobre el futuro de la izquierda

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, protagonizarán un acto conjunto en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo miércoles 18 de febrero. El propio Delgado lo ha compartido este domingo en las redes sociales: "No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia".

Un acto así, que moderará la comunicadora Sarah Santaolalla, es singular por dos motivos. En primer lugar, porque no es habitual ver a dos políticos de partidos diferentes compartir cartel para, además, intentar construir algo común. En segundo lugar, porque Rufián lleva meses defendiendo que los partidos a la izquierda del PSOE deben confluir en un frente de "izquierda plurinacional de verdad" si quieren presentar una oferta electoral atractiva con posibilidades reales de frenar el auge de la derecha y la extrema derecha en las próximas generales. "¿Alguien tiene una idea mejor?", retó el día que lo hizo público.

La propuesta de Rufián no solo generó revuelo por la novedad, sino también porque su propio partido salió enseguida a rechazarla. Desde la dirección de ERC que capitanea Oriol Junqueras se defiende que un frente común electoral tiene sentido en unos comicios europeos, en los que existe una sola circunscripción, y en la que los republicanos llevan tiempo presentándose junto a Bildu y el BNG. En cambio, esta misma dirección rechaza fórmulas similares para unas generales. La desautorización de ERC a Rufián en este asunto siempre ha sido con sordina, ya que el diputado y Junqueras mantienen desde el principio una relación muy estrecha.

Con estos elementos encima de la mesa, el acto en Madrid al lado de Delgado ha vuelto a hacer saltar las alarmas en torno a esta cuestión del frente plurinacional. Sin embargo, fuentes republicanas consultadas por EL PERIÓDICO quitan hierro al asunto. Exponen que Rufián y el portavoz de Más Madrid se conocen desde hace tiempo, tienen buena relación y conectan ideológicamente en algunos asuntos.

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, en una imagen de archivo. / Eduardo Parra / Europa Press

De lo que se trata, pues, señalan las mismas fuentes, es de que el acto del 18 de febrero sirva para que los dos protagonistas exhiban que hay una izquierda "que existe, que está motivada" y que luchará por frenar el auge de la extrema derecha que detectan las encuestas y que ya se está confirmando en algunos territorios como Extremadura. Además, desde ERC exponen que Rufián tiene otros actos previstos similares con políticos de otros partidos como el que celebrará en Euskadi con el diputado de Bildu Oskar Matute.

Noticias relacionadas

Perfiles similares

Rufián y Delgado, aunque no compartan ni militancia política ni cámara legislativa -uno está en el Congreso y el otro en la Asamblea de Madrid-, tienen perfiles similares. Los dos exhiben un discurso vehemente desde el atril, sobre todo si hay que confrontar con el PP y Vox, y con una marca propia que muchas veces se viraliza en las redes sociales. A través de las redes, Delgado ha dicho que estará "encantado" de hablar con toda la gente que el 18 de febrero se acerque a la sala Galileo Galilei. "[Hablar] de lo importante, de las encrucijadas a las que se enfrenta la democracia, de cómo pensar el presente para disputar el futuro", ha añadido.