Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesOlga TubauSilvia BronchaloBarçaAdamuzAeropuerto El PratZBETatuajesSuper BowlAmancio OrtegaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

En Directo

COMICIOS AUTONÓMICOS

Elecciones en Aragón, en directo | Los colegios electorales abren sus puertas

Los colegios electorales abren sus puertas para que los aragoneses depositen su voto

Los candidatos a la Presidencia de Aragón de las principales formaciones este 8 de febrero.

Los candidatos a la Presidencia de Aragón de las principales formaciones este 8 de febrero. / EUROPA PRESS

Rubén Gargoi / Javier Quintana

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Aragón vive este domingo una intensa jornada electoral que dirimirá los 67 diputados que ocuparán las Cortes esta próxima legislatura. En las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad autónoma, más de un millón de personas están llamadas a las urnas en una cita donde los sondeos previos posicionan al 'popular' Jorge Azcón a la cabeza, seguido de la exministra de Educación, la socialista Pilar Alegría.

El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, aunque las encuestas antojan complicado ese objetivo de 34 escaños. De no alcanzar dicha cota, los 'populares' se verían obligados a entablar negociaciones con Vox, tal y como ya ocurriese semanas atrás en Extremadura con la investidura de María Guardiola.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Aragón:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
  2. El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
  3. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  4. Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
  5. El juez jubilado García Castellón insiste en ser acusación en el caso Leire: 'Se trataba de presionar para obtener ventajas judiciales
  6. La UCO rastrea 22 contratos de Adif 'amañados' por la trama Koldo por 355 millones
  7. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  8. El Tribunal de la UE anula el fallo contra la inmunidad de Puigdemont por la parcialidad del ponente, afín a Vox

Aragón decide su futuro

Aragón decide su futuro

Elecciones en Aragón, en directo | Los colegios electorales abren sus puertas

Elecciones en Aragón, en directo | Los colegios electorales abren sus puertas

El Supremo valida la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de 8 años al teléfono para cazar a un pederasta

El Supremo valida la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de 8 años al teléfono para cazar a un pederasta

PP y Vox, obligados a superar su enfrentamiento para pactar frente a un PSOE que pide una "máxima movilización" para evitar la debacle

PP y Vox, obligados a superar su enfrentamiento para pactar frente a un PSOE que pide una "máxima movilización" para evitar la debacle

La Armada despliega en misiones todos sus buques principales de combate

La Armada despliega en misiones todos sus buques principales de combate

Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna

Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna

Elecciones en Aragón: gráficos, mapas y datos clave

Elecciones en Aragón: gráficos, mapas y datos clave

Elecciones en Aragón: gráficos, mapas y datos clave