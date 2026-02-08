Las anécdotas de la jornada electoral en Aragón: votos tras la misa en el Pilar y un desmayo para no estar en la mesa

La jornada electoral de las primeras elecciones autonómicas anticipadas de la historia de Aragón se está desarrollando hasta ahora sin ningún incidente. Desde primera hora de la mañana, muchos aragoneses han acudido al colegio electoral asignado a depositar su voto y no será hasta las 20.00 horas cuando se cierren las urnas y comience el escrutinio. Tal como ha informado el Gobierno de Aragón, la participación hasta las 14.00 horas de este domingo 8 de febrero es de 40,92%, 0,04 puntos por debajo del 2023.

Durante estas primeras horas de votación se han vivido algunas anécdotas muy curiosas en los diferentes colegios electorales de Aragón. Muy rápida suele ser la votación en Salcedillo donde los vecinos solían acudir a las 9.00 horas a votar para poder cerrar la mesa tan solo 15 minutos después como pasó en las elecciones de 2023. Sin embargo, había dudas en la localidad si uno de los 11 vecinos que tiene el pequeño pueblo turolense votaba por correo o iba a acudir hasta las urnas por lo que la votación ha tenido que alargarse más de lo habitual.

Panorámica de Salcedillo en Teruel / TURISMO DE ARAGÓN

A votar tras la misa en el Pilar

Hay gente que decide acudir a votar después de seguir con su habitual rutina dominical como por ejemplo las diez religiosas de la residencia Hermanas Angélicas, que han sido unas de las más madrugadoras de toda Zaragoza ya que han acudido a depositar su voto al hall del Ayuntamiento tras ir a misa a la Basílica del Pilar. La Casa Consistorial agrupa desde hace varios años a varios centros que anteriormente fueron colegios electorales como esta residencia.

El mismo procedimiento que las Hermanas Angélicas lo han seguido varias de las 156 mujeres residentes de este centro. Pilar Ibáñez, recepcionista de la residencia, ha confirmado que 60 residentes válidas habían salido antes de las 12.00 horas. "Bastantes van por sus medios y entre las asistidas, si la discapacidad es motora las llevamos con la silla de ruedas", ha explicado.

Un encuentro inesperado

La última anécdota electoral la ha protagonizado el presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, que ha acudido con su mujer y sus dos hijos al Instituto Virgen del Pilar a votar. En la mesa electoral se ha topado con Juan Forcén, consejero del Real Zaragoza, que ha sido uno de los ciudadanos 'agraciados' con participación directa en los comicios.

Jorge Azcón (PP) / Galindo / Gracia / Trives / Ibáñez

Alguna falta de última hora

Algunas pequeñas incidencias han provocado que varias mesas electorales hayan quedado constituidas con más retraso del habitual. Por ejemplo, algunos presidentes o vocales de mesa han presentado a última hora justificantes para librarse de la cita electoral como es el caso de la administración autonómica en Utebo donde uno de los responsables sufrió un desvanecimiento. Problemas también tuvieron ayer en la Sierra de Albarracín por la rotura de una torre de cobertura telefónica que afectaba a dos municipios Toril y Masegoso.