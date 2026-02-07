Miles de personas convocadas por la ANC denuncian el caos de Rodalies: "La independencia es la única solución"

Un total de 30.000 personas, según los organizadores, y 8.000, según la Guardia Urbana, han participado este sábado por la mañana en la manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República para denunciar la situación de Rodalies, con la presencia de los principales partidos independentistas. Todos ellos han coincidido en su censura al Govern y a la infrafinanciación estatal en el servicio, aunque con diferentes matices. Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar otra manifestación en Barcelona, en este caso organizada por las plataformas de usuarios.

A las doce y cuarto del mediodía ha arrancado la manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República para denunciar la situación de Rodalies bajo el lema 'Prou! Única via, Independència!'. La marcha ha comenzado en el monumento a Rafael Casanova y la cabecera ha llegado a la plaza Sant Jaume alrededor de la una y media de la tarde, donde se han celebrado los parlamentos finales. El objetivo de la protesta era denunciar años de desinversión del Estado en la red de Rodalies y reivindicar que la única solución para resolver la crisis ferroviaria es la independencia.

Durante la marcha se han visto numerosas esteladas y se han escuchado gritos de independencia. Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido cuando la protesta ha pasado frente a la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana, donde se han escuchado fuertes silbidos y los manifestantes han estallado en gritos de 'Fora les forces d'ocupació' i 'La policia tortura i assassina'. Además, se ha quemado una bandera española muy cerca del edificio.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha denunciado las "humillaciones que el Estado impone continuamente" a Catalunya, que, a su juicio, es objeto de "un trato colonial".

El presidente del Consejo por la República, Jordi Domingo, ha hecho énfasis en el déficit fiscal catalán, que ha situado en los 25.500 millones de euros anuales.

También ha tomado la palabra el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha criticado la "discriminación y maltrato" hacia los catalanes que supone la falta de inversión en infraestructuras.

Junts pide sacar a Renfe de la ecuación

Por parte de Junts han asistido a la manifestación el secretario general, Jordi Turull; la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el portavoz en el Parlamento catalán, Salvador Vergés, entre otros dirigentes.

Turull ha defendido que el "primer gesto" hacia los usuarios deberían ser los ceses de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y del ministro de Transporte, Óscar Puente.

Al Govern le ha pedido que "escoja entre Renfe o los ciudadanos". Ha afirmado que no se puede dejar la solución de esta crisis "en manos del origen del problema", en referencia a la empresa estatal, y ha reclamado que sea Ferrocariles de la Generalitat (FGC) quien asuma el traspaso de las cercanías.

Por parte de la CUP ha tomado la palabra el diputado Dani Cornellà, que ha denunciado que Catalunya "se cae a trozos" y que Rodalies es solo "la punta del iceberg".

Perfil bajo de ERC

A diferencia de Junts, ERC da más relevancia a la movilización de la tarde y así lo demuestra el hecho de que a ella vayan a acudir su presidente, Oriol Junqueras, y su secretaria general, Elisenda Alamany.

A la convocatoria de la ANC y del Consejo por la República ha asistido la vicesecretaria Laura Pelay, que ha acusado al Estado de provocar "la quiebra" del sistema ferroviario catalán.

Si bien también ha pedido las dimisiones de Paneque y Puente, ha apuntado que ERC pone "soluciones sobre la mesa" y no se limita a protestar, en alusión al pacto con el Ejecutivo central que ha dado origen a la nueva empresa mixta, participada por Renfe y la Generalitat.