Los usuarios de Rodalies salen a la calle para exigir un servicio digno: "La situación es insostenible"

Han pasado 18 días desde que el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida desató el último caos ferroviario en Catalunya y, en todo este tiempo, no solo no se ha restablecido la normalidad en el servicio, sino que las autoridades han advertido de que habrá que esperar como mínimo hasta el mes abril. Esto ha vuelto a disparar el hartazgo de los usuarios que saldrán este sábado a manifestarse en Barcelona con el lema 'Sin trenes dignos no hay futuro' y con un mensaje diáfano: "La situación hace años que es insostenible".

El recorrido de la protesta es una toda una declaración de intenciones. Empezará a las 17 horas delante de la Estació de França de Barcelona, donde están las oficinas de Adif, el gestor responsable de la infraestructura ferroviaria a quienes los usuarios culpan en mayor medida -junto a Renfe- de la dejadez histórica del servicio. Luego, los manifestantes se dirigirán hasta la plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat y el Ayuntamiento, que son dos de los responsables políticos a quienes reclamarán poner soluciones inmediatas a la situación actual.

Los convocantes de la protesta son una constelación de plataformas de usuarios del transporte público, lo que ya indica por sí mismo los problemas estructurales de movilidad en Catalunya. Entre ellas destacan Dignitat a les Vies; Plataforma de Promoció del Transport Públic; Perquè no ens fotin el tren; Plataforma d'usuaris i usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat y Usuaris Avant Catalunya. Además, la manifestación cuenta con el aval de entidades de la sociedad civil como Òmnium Cultural, CCOO, UGT, Unió de Pagesos o el Sindicat de Llogateres. Con su apoyo buscan que la marcha sea lo más multitudinaria posible.

Las plataformas de usuarios de Rodalies convocan una manifestación el 7 de febrero en Barcelona. / Martí Sosa

Rodalies es desde hace décadas un servicio problemático, pero en las dos últimas semanas se ha convertido en caótico. Durante algunos días los trenes ni llegaron a circular; el centro de control de Adif ha caído en seis ocasiones en dos meses y ya pocos usuarios se fían que las pantallas que indican el horario de sus convoyes. El manifiesto que se ha hecho para animar a la protesta exige más inversión en la red; una mejor gobernanza y una mayor seguridad para maquinistas y usuarios ante el deterioro de las vías. El accidente en Gelida supuso la muerte de un maquinista en prácticas.

Apoyo político

La manifestación contará con el apoyo de Junts, ERC, los Comuns y la CUP. Los posconvergentes enviarán a su secretario general, Jordi Turull, y los republicanos a su presidente, Oriol Junqueras. Tampoco se descarta la presencia, a título personal, de algún miembro del PP. No estará el PSC, que respeta la protesta, pero que considera que sería extraño estar detrás la pancarta mientras, a la vez, tiene la responsabilidad de solucionar el problema desde la Generalitat y el Gobierno. Vox y Aliança Catalana tampoco irán.

El Govern, desgastado por el problema, no irá a la protesta y reclama "unidad" para encontrar soluciones

De forma preventiva, el Govern de Salvador Illa ya ha mandado un mensaje previo conciliador a los manifestantes. "Tienen todo el derecho a la queja y a mostrar su enfado con un sistema que no funciona de manera razonable y eficaz", dijo el viernes la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Sin embargo, también pidió que no se caiga en el "rifirrafe político" porque las soluciones solo llegarán desde la "unidad". La próxima semana se votarán en el Parlament varias mociones que exigen la dimisión de Paneque.

Noticias relacionadas

Otra protesta

Esta no será la única manifestación que se hará este sábado en Catalunya por el mal funcionamiento de Rodalies. A las 12 horas, delante del monumento a Rafael Casanova, también han convocado una protesta la ANC y el Consell de la República. Con el lema 'Prou' -'Basta'- quieren cargar contra el "deterioro de los servicios básicos" en Catalunya y exigir la independencia como la "única vía" para solucionar el problema. El presidente de la ANC, Lluís Llach, reivindicó esta semana que fueron los primeros en convocar un acto y lamentó que los convocantes de la tarde prefirieran hacer otro en lugar de sumarse al suyo. "No diré que nos contraprograman, pero sí que nos sobreprograman otra manifestación", lamentó.