El Eix Pirinenc reanuda su mejora tras años de espera: 280 millones de euros para abrir un túnel entre Xerallo y Pont de Suert

La Generalitat ha anunciado este sábado la licitación del estudio informativo y el de impacto ambiental para la mejora global de la carretera N-260, también conocida como Eix Pirinenc, en el tramo entre Xerallo (Pallars Jussà) y El Pont de Suert (Alta Ribagorça), en el que se plantean ya varias opciones de trazado, incluida una posible variante en túnel para salvar el puerto de Perves, que asciende hasta más de 1.300 metros de altitud. En paralelo, el Govern ha anunciado nuevas actuaciones en otras vías de acceso al Pirineo, como el eje de Comiols (en la carretera L-512) y la conocida como carretera de La Bonaigua (C-28). La intervención en la N-260 está valorada en 280 millones de euros y se enmarca en el convenio de encargo de gestión firmado entre la Generalitat y el Gobierno central en julio de 2023 para la mejora del Eix Pirinenc.

El objetivo, ha recordado el Executiu, es realizar las obras de la variante durante la vigencia del acuerdo, hasta 2033, y reforzar así la N-260 como "eje de vertebración territorial" para la movilidad, la actividad económica y la seguridad vial en esta zona del Pirineo, alejada de los centros de más actividad. De los 260 millones contemplados en el acuerdo firmado con el Gobierno, un total de 150 millones se reservarán para la variante de Perves, mientras que los 110 millones restantes se destinarán a otros proyectos a lo largo del corredor.

El anuncio lo ha realizado en la jornada 'Diàlegs per Lleida', celebrada en Tremp, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha asistido a la presentación técnica del proyecto, una mesa redonda con alcaldes y un debate sobre el futuro del Pirineo con representantes de la construcción, la hostelería, el turismo, la industria y el transporte. Dalmau ha defendido que “por la vía de los hechos y de los acuerdos se hace avanzar el país” y ha puesto en valor el trabajo coordinado entre administraciones.

Un momento de la intervención del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en el foto 'Diàlegs per Lleida', celebrado este sábado en Tremp. / Alba Mor / ACN / ACN

También ha reivindicado los encargos de gestión como fórmula para desbloquear proyectos y ejecutarlos “desde la proximidad” y el conocimiento del territorio. "Estamos sentando las bases de un crecimiento sólido y hoy reafirmamos nuestro compromiso con el Pirineo”, ha señalado. El proyecto para la mejora del tramo Xerallo-El Pont de Suert lleva más de 20 años sobre la mesa y es una de las reivindicaciones más antiguas de este territorio en materia de infraestructuras viarias.

El secretario de Territori, Jordi Terrades, ha subrayado por su parte que las obras en la N-260, las de Comiols y el puerto de la Bonaigua son fruto de "un trabajo interno muy intenso". Con ellas, ha subrayado Terrades, se busca "hacer el territorio más resiliente" a partir de necesidades trasladadas por el propio Pirineo. Terrades ha añadido que se actuará en la entrada de La Seu d’Urgell con una rotonda a doble nivel y ha recordado que se estudia un tranvía entre Andorra y La Seu que podría llegar hasta el aeropuerto.

Desbloqueo de la fibra óptica

La jornada también ha servido para anunciar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para desbloquear el despliegue de la red pública de fibra óptica a lo largo de la N-260. El Executiu prevé que el proyecto del primer tramo entre Puigcerdà y La Seu d’Urgell (47 km) quede redactado en marzo para su aprobación y posterior licitación de obra, y que el modelo se replique hasta cubrir los 470 km del Eix Pirinenc. La Generalitat recuerda que, al tratarse de una carretera del Estado, este mecanismo es clave para completar la red troncal.

En el ámbito de la investigación, el Govern ha anunciado la creación del primer centro del IRTA en el Pirineo catalán, que se presentará el 19 de febrero en un acto institucional en La Seu d’Urgell. El nuevo equipamiento se incorporará a la red de investigación aplicada del IRTA, formada por 20 centros distribuidos por Catalunya. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha señalado en este sentido que el centro aspira a ser un punto de encuentro entre el sector productivo, la comunidad científica y las administraciones para mantener la actividad agroganadera, impulsar la gastronomía de proximidad y revalorizar productos y subproductos locales en un modelo de economía circular.