Los anuncios de campaña

Para las elecciones de este domingo en Aragón, Pilar Alegría ha jugado con una campaña electoral personal, alejada de siglas y del Gobierno. La presencia de Pedro Sánchez ha sido mínima. Y el apoyo de los que en su día fueron compañeros en el Ejecutivo casi inexistente.

Pero el Gobierno no la ha dejado sola y a su manera ha remado a favor de la que fuera su ministra de Educación. El presidente ha realizado en los últimos días varios anuncios y movimientos políticos que han permitido marcar la conversación y la agenda. Desde la prohibición de menores en redes sociales a su cruzada contra los “tecno-oligarcas”, como llama a los dueños de Telegram o X.

Está por ver si evitar que se hable de los casos de corrupción o de la relación de Pilar Alegría con el Gobierno permiten al PSOE mejorar la situación de desánimo que reina tras las extremeñas y remontar el estado para las siguientes citas electorales.

Cuestión de Estado

En un momento en el que las inclemencias meteorológicas están agravando la situación de caos también ferroviario que recorre el país, entre huelgas, reducciones de velocidad que provocan viaje más largos, y líneas férreas cortadas.

Un descontento que alimenta los aires decisivos de Vox y lleva al Partido Popular a la captación de votantes socialistas porque el PSOE de Pedro Sánchez y su "portavoz” "no merecen ni un voto", como ha repetido en la recta final Alberto Núñez Feijóo, con el fin de evitar el escenario extremeño de nueva dependencia de Santiago Abascal.