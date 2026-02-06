Los usuarios de Rodalies salen a la calle para exigir un servicio de trenes digno: ¿qué partidos apoyan las manifestaciones?

Miles de personas están llamadas a salir a la calle este sábado para exigir un servicio de Rodalies digno, con previsión e información fiable, y para situar la crisis ferroviaria como un "problema de país" tras la escalada de incidencias y suspensiones a raíz del accidente mortal de Gelida del pasado 20 de enero. Para este sábado hay dos manifestaciones en Barcelona: una a las 12.00 horas, convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell per la República -dos entidades independentistas-, y otra a las 17.00 horas, impulsada por las principales plataformas de usuarios y respaldada por una veintena de entidades más.

Las protestas han ido sumando apoyos políticos en los últimos días, al tiempo que la oposición ha intensificado su presión por la crisis de Rodalies exigiendo dimisiones tanto a la Generalitat como al Ministerio de Transportes. Pero no todos los partidos se implican igual en las protestas. ¿Cuál saldrá a la calle y cuál no? Y, sobre todo, ¿por qué? Este es su posicionamiento:

El PSC, partido de Govern, no irá a ninguna de las manifestaciones, pese a que en la formación se "respeta" la decisión de los usuarios de protestar, así como la voluntad de otros partidos, como sus socios de investidura -ERC y Comuns-, de secundar las movilizaciones. La portavoz en el Parlament, Elena Díaz, aseguró en una rueda de prensa que entendía que, pese a que el Ejecutivo esté en plena negociación para los presupuestos con sus potenciales aliados, decidan participar en las marchas al responder a una "expresión democrática". "Son parte de la oposición", espetó.

Junts apoya y asistirá a las dos movilizaciones, tanto la independentista como la de los usuarios. El secretario general de la formación, Jordi Turull, acudirá a ambas protestas, junto a varios miembros de la dirección y diputados. Sin embargo, los posconvergentes priorizan la marcha independentista. El partido liderado por Carles Puigdemont considera que el problema de Rodalies es "la dependencia de España" por la falta de inversiones en la red ferroviaria, de la que culpan tanto al PP como al PSOE. "Tenemos un problema que se llama España, tenemos que levantar la voz contra un sistema que nos hace dependientes", señaló el portavoz del partido, Josep Rius.

ERC apoya y secundará las dos manifestaciones, aunque reserva a su plana mayor -el presidente, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Elisenda Alamany- para la protesta de los usuarios, al considerar que es la que aglutina a más entidades. Los republicanos llevan años marcando distancias con la ANC -muy crítica en los últimos tiempos con los partidos independentistas- y con el Consell per la República -un espacio vinculado a Junts-. Junqueras anunció que no iría a la primera manifestación y aseguró que asistirá a la movilización impulsada por "agentes sociales y económicos", que enmarcó como expresión de la "mayoría social y cívica". Con todo, fuentes de ERC explican a este diario que también habrá presencia de la dirección en la convocatoria soberanista.

El PP catalán dice que apoya la "causa estricta" de las movilizaciones por el colapso de Rodalies, pero como partido no acudirá a ninguna de las dos manifestaciones. Los populares lo justifican por la presencia de entidades independentistas -ANC y Consell per la República, pero también Òmnium en la de la tarde- a las que acusan de hacer una "instrumentalización política" de la crisis. Aun así, no descartan que algunos cargos asistan "a título personal" a la marcha de la tarde. La cuestión generó polémica porque el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, dijo inicialmente que sí secundarían las manifestaciones y poco después una de las plataformas de usuarios hizo público su rechazo a la participación del PP, al considerarlo cómplice de la desinversión de la red ferroviaria.

Los Comuns se suman a la manifestación convocada por las plataformas de usuarios -la de la tarde-, pero no participarán en la primera. Su portavoz en el Parlament, David Cid, lo confirmó en rueda de prensa y llamó a que la movilización sea lo más "masiva" posible para presionar al Govern a asumir, dijo, que los trenes "son una prioridad de país". Su formación es la única que no ha pedido dimisiones, ni de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ni del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el caos de Rodalies.

La CUP asistirá a las dos manifestaciones y prevé enviar una representación equivalente a ambas protestas. Estarán presentes los dos portavoces de la formación, Non Casadevall y Su Moreno, así como los cuatro diputados del Parlament. Los anticapitalistas, igual que Junts, someterán a votación el cese de la consellera Paneque por el caos en los trenes en el pleno del Parlament de la próxima semana.

Ni Vox ni Aliança Catalana tienen previsto acudir a ninguna de las dos manifestaciones. El partido de Ignacio Garriga, en una línea similar a la del PP, sostiene que algunas entidades participantes persiguen objetivos distintos, especialmente las independentistas. Aliança Catalana, por su parte, no se ha pronunciado públicamente: ni para mostrar su apoyo ni para anunciar su presencia. Fuentes de la formación del partido de extrema derecha independentista aseguran a este diario que no asistirán por motivos de agenda.