Aliança Catalana reúne a todos sus militantes en Ripoll para preparar las elecciones municipales

Aliança Catalana celebra este fin de semana una convención interna en su sede nacional de Ripoll para activar su estructura territorial de cara a las elecciones municipales de 2027, según ha podido saber EL PERIÓDICO. A la cita asistirán unos 180 cargos del partido con el objetivo de radiografiar la implantación en cada comarca de Catalunya y decidir en qué municipios presentarán candidatura.

El encuentro reunirá a la ejecutiva encabezada por Sílvia Orriols -con sus cinco secretarios- y a los presidentes, secretarios y vocales de las estructuras comarcales. La formación asume que no podrá concurrir en todo el territorio por "limitaciones económicas" y concentrará sus recursos en aquellos municipios donde considera que tiene más opciones de obtener representación. Sobre esto se debatirá, precisamente, en el cónclave de este fin de semana, después de que cada dirigente comarcal exponga la situación de su zona.

A la convención asistirán, más allá de Orriols, los principales dirigentes del partido: el secretario de organización, Oriols Gès; el secretario de estudios y programas, Jordi Aragonès; la secretaria de política institucional, Aurona Fornos; el secretario de comunicación, Lluís Arenys, y el secretario de acción política y juventud, Franc Massaneda.

Las decisiones que se adopten en la reunión, que será a puerta cerrada, servirán para empezar a perfilar la estrategia de campaña, que arrancará después del verano. Para entonces, Aliança Catalana ya habrá celebrado su congreso -previsto para junio-, en el que se debatirá el ideario y posibles cambios estatutarios. Orriols ya ha avanzado su voluntad de cerrar la puerta a concurrir a unas elecciones generales, una posibilidad que la carta fundacional deja abierta y que pretende poder retocar en ese cónclave.

La formación de extrema derecha independentista quiere afinar su despliegue territorial consciente de que, pese a la expectativa de crecimiento e implantación que le auguran las encuestas, su estructura sigue siendo precaria. Está previsto que Aliança Catalana presente listas en municipios del interior de Catalunya, especialmente en el Ripollès, la Garrotxa, el Pla d’Urgell y l’Urgell, pero también busca abrirse paso en Barcelona y su área metropolitana. En este sentido, hace unos meses inauguró su sede provincial en la calle de Villarroel de la capital catalana.

La asignatura pendiente del partido sigue siendo encontrar un candidato en Barcelona, según ha podido saber este diario. Aunque Orriols aseguró hace poco que ya tienen el nombre, fuentes conocedoras de estas negociaciones indican que la decisión no está tomada y que deberá despejarse en los próximos días, con el fin de presentar la candidatura formalmente el día de Sant Jordi, el 23 de abril.

En el cinturón rojo metropolitano, Aliança Catalana aspira a capitalizar el malestar vinculado a la inseguridad ciudadana, una preocupación creciente entre la población pese a la falta de indicadores objetivos que la respalden. Orriols ya descartó presentarse en Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, mientras que estudia hacerlo en municipios como L’Hospitalet de Llobregat o Badalona.

En este territorio compite directamente con Vox. Aunque en sus inicios se desmarcaba de la formación de Ignacio Garriga por su perfil independentista, con el tiempo el partido de Orriols ha ido desplazando el foco hacia un discurso marcadamente antiinmigración, cada vez más similar al de Vox, si bien con un acento más explícito en la islamofobia; un marco al que Vox se ha aproximado en los últimos meses. Ahora, Aliança Catalana busca diferenciarse en la cuestión migratoria para atraer votantes de Vox, manteniendo la apuesta por la mano dura, pero presentándola envuelta en propuestas y relatos más competitivos. Todo ello se deberá definir en el próximo congreso.

Las últimas encuestas publicadas, además, señalan que cerca de la mitad de sus potenciales votantes se inclinan por una fórmula de autogobierno en Catalunya que no pase por la independencia, mientras que la tónica general es una preocupación al alza por la inmigración. De ahí que, como explicó EL PERIÓDICO, Aliança Catalana haya priorizado en el Parlament las iniciativas contra el islam por encima de las estrictamente independentistas. En este primer año y medio de legislatura, solo han registrado una propuesta para reactivar la declaración unilateral de independencia fallida en 2017, que decayó tanto por el cordón sanitario aplicado por la mayoría de partidos como por la falta de una mayoría independentista en la Cámara catalana.