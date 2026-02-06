El Govern se propone activar más de 14.000 hectáreas para atraer inversiones industriales

El Govern se propone activar más de 14.000 hectáreas de suelo para atraer nuevas inversiones industriales, un 78 % todavía por construir, especialmente en las áreas del Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona y Ponent.

Así lo ha anunciado este viernes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa Tribuna Catalunya. Ha explicado que desde la secretaría de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana "se está impulsando una reforma estructural del modelo territorial".

En Catalunya existe "un amplio potencial de suelo de actividad económica pendiente de desarrollo": en concreto, 1.480 sectores que ocupan más de 14.000 hectáreas, un 78 % de ellas pendientes de construir.

Así, el Govern impulsará "una Estrategia de activación de suelos de actividad económica orientada al desarrollo de grandes áreas industriales" con el objetivo, también, de favorecer el reequilibrio territorial.

Se estudian concesiones de obra pública

Por otra parte, ha afirmado que su consellería "explora nuevas fórmulas de colaboración público-privada" y que este mismo mes se abrirá "una consulta al mercado para explorar concesiones de obra pública".

Se ha referido, en especial, al programa de carreteras 2+1 o a las estaciones del tramo central de la L9 de Metro.

Sobre Rodalies, la consellera ha dicho que los usuarios tienen "todo el derecho a la queja" y, sobre las manifestaciones convocadas para mañana sábado, ha pedido que el mensaje principal sea la "unidad" y no el "rifirrafe político".

"Tienen todo el derecho a la queja y a mostrar su enfado con un sistema que no funciona de manera razonable y eficaz", ha asegurado en relación con las plataformas de usuarios.

De hecho, ha agradecido su "tono constructivo" y la colaboración mostrada durante las últimas semanas.

Sin embargo, Paneque sí detecta intereses partidistas -sin decirlo, se refería a la convocatoria de la mañana- y ha reclamado que se deje fuera de la ecuación el "rifirrafe político".