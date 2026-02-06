Francisco de Borbón niega que las empresas que según la policía usó para blanquear al narco pudieran operar con "criptos"

Francisco de Borbón Graf von Handerberg, el sobrino segundo del rey emérito en libertad bajo fianza por un presunto delito de blanqueo relacionado con una red de tráfico de cocaína, niega cualquier vinculación "con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario", según un comunicado difundido este viernes por su entorno.

La Policía le acusa ante la Audiencia Nacional de haber convertido en criptomoneda parte del dinero ilícito a través de una firma radicada en Irlanda, ET Finetch Europe, ligada a su vez a una sociedad de las que es cofundador: Blue Acquisition Corp, firma de inversiones en el sector tecnológico con presencia en la bolsa de Nueva York.

Desde su entorno se asegura, sin embargo, que ET Finntech fue una empresa de desarrollo de "software" y no de criptomoneda. La firma no tenía autorización para operar con moneda digital "ni tenía intención de obtenerla, porque no estaba concebida para ese fin", agregan las mismas fuentes.

Bancos sin licencia

Rechaza igualmente la posibilidad de que pudieran vincularse con esta actividad otras firmas que aparecen en los atestados policiales. "BE Bank es una página web sin registro como empresa, y en consecuencia carece de cualquier carácter de banco real", señalan las mismas fuentes, para añadir que ET Bank fue un proyecto de banco digital, pero no consiguió una licencia y, por tanto, jamás se abrió y VXL Bank otro intento empresarial que nunca consiguió permiso para funcionar en Santo Tomé y Príncipe.

Como BE Bank, ET Bank y VXL Bank nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, "resulta imposible" que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna, según la defensa, que añade que "Francisco de Borbón no ha tenido con ellos vinculación ni participación alguna".

Lista de autorizadas

Según incide el comunicado, operar sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica y los reguladores publican listas de todas las entidades autorizadas que pueden ser verificadas fácilmente. Sin dicha autorización, ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado, ya que no existe una base legal ni práctica para hacerlo.

El familiar lejano de Juan Carlos I fue detenido el pasado martes en relación con una pieza separada que investiga el modo de blanquear el dinero de la droga de un clan en el que también ha sido imputado en la que está implicado Óscar Sánchez, el ex inspector de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) que guardaba ocultos en las paredes y el jardín de su vivienda más de 20 millones de euros. Tras declarar ante el juez, Francisco de Borbón quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros, si bien esta tiene que ser depositada en las próximas horas o entrará en prisión.

Por su parte en el auto en el que se decretó su puesta en libertad, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge alude a un certificado de beneficiario expedido por un banco panameño como indicio "particularmente relevante" contra el investigado.

También apunta a que "existen indicios racionales" de que ha venido colaborando con otros dos implicados, Juan Ángel Cervera y Eduardo Montero, "para blanquear fondos procedentes del narcotráfico" de Ignacio Torán, considerado líder de la trama en España y antiguo confidente del inspector de la unidad policial especializada en delincuencia económica imputado. Torán declara este viernes ante el titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia.