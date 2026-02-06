Feijóo recupera su agenda en Valencia 10 meses después y ya sin Mazón

Valencia deja de ser territorio minado para Alberto Núñez Feijóo. Tras casi 10 meses sin agenda pública en las cercanías de la zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024, el líder del PP regresará este próximo martes, 10 de febrero, al Cap i Casal para reunirse con los grandes empresarios valencianos. Feijóo no participa en un acto político en Valencia desde el pasado mes de abril, cuando asistió al congreso de los populares europeos celebrado en Feria Valencia en un contexto muy tenso por la presencia de Carlos Mazón, que por entonces llevaba ya tiempo en la picota por su gestión del 29-O y cuya continuidad en el cargo salpicaba de pleno al presidente nacional del partido.

Mazón lo condicionaba todo. Se vio en ese cónclave del PPE, en el que fue orillado, y Feijóo lo pudo comprobar en sus propias carnes, meses después, en el funeral de Estado por las 230 víctimas de la dana, en el que los familiares expresaron de nuevo su rabia hacia el expresident y precipitaron su renuncia pocos días después. Una dimisión que Feijóo, ante la jueza de la dana, ha reconocido que trató de frenar pese a ser una exigencia de las víctimas y de gran parte de la sociedad valenciana, que salía cada mes a la calle a clamar por ella.

Ya caído Mazón y salvado, Vox mediante, el escollo de su sucesión en la figura de Juanfran Pérez Llorca, Feijóo parece levantar ese cordón sanitario impuesto a la zona dana por esa contestación incesante a su entonces barón regional. El presidente nacional del PP asisitirá a la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la organización de grandes patronos que preside el naviero Vicente Boluda, en la que participará en un coloquio.

En el acto estará también Llorca. Será la primera vez que líder nacional y barón autonómico coincidan en un acto público en territorio valenciano desde que el nuevo president asumió el cargo a finales de noviembre. El presidente del PP no acudió ni al debate de investidura ni a la toma de posesión de Llorca, en la que Génova estuvo representada por su número dos, Miguel Tellado.

Con el factor Mazón desactivado, está por ver cómo organiza el partido la visita de Feijóo. De momento, el hecho de que AVE haya anunciado su presencia a varios días vista ya supone un cambio respecto al proceder del presidente popular en sus incursiones en Valencia tras la dana, en las que evitó dejarse ver públicamente con Mazón, a quien sin embargo sí arropaba en actos privados de partido.

Un año lidiando con Mazón

El expresident era un quebradero de cabeza para Feijóo, que durante meses actuó de forma errática: lo mismo reprochaba públicamente su papel durante la dana, admitiendo por ejemplo que estuvo "noqueado", que le daba un espaldarazo ante sus colegas de partido, exonerándole de responsabilidades y apuntando al Gobierno central.

A inicios del año pasado se vivió un caso paradigmático de esos problemas de Feijóo para compatibilizar una mínima presencia en la zona cero con la que diferenciarse de Pedro Sánchez, a quien el PP ha reprochado constantemente su ausencia en las comarcas afectadas, y a su vez evitar unir demasiado su figura a la de un Mazón convertido en un activo político tóxico pero que continuaba en el cargo con el beneplácito de Génova, que nunca se movió para forzar su salida.

El 8 de enero de 2025, sin previo aviso, Feijóo acudía casi de incógnito a varias localidades afectadas por la dana para pisar calle y hablar con vecinos. Lo hizo sin convocar a los medios de comunicación y sin la compañía de Mazón. Por el contrario, durante su ruta sí se vio con la alcaldesa de València, María José Catalá; con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; o con el propio Llorca, entonces número dos del PPCV.

A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, ambos coincidieron en un acto orgánico con altos cargos del PPCV y alcaldes de municipios golpeados por la dana. Ante la prensa, Feijóo destacó que Mazón "da la cara" y aplaudió su "valentía" por vincular su futuro político a la reconstrucción.

Sea como fuere, defender a Mazón no era tarea sencilla para el presidente del PP, que no sólo limitó su presencia en Valencia durante el pasado año sino que, cuando estuvo, evitó en varias ocasiones a la prensa negándole la opción de preguntar. El miedo a que las protestas contra Mazón se extendieran hasta su persona hizo también que, por primera vez desde que lidera el partido, Feijóo no se dejara caer por València durante las Fallas.