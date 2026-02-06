Alícia Romero: "Catalunya tiene que ganar de vez en cuando"

El Departament d’Economia i Finances es el más transversal de la Generalitat de Catalunya. Lo es en la actualidad, lo ha sido a lo largo de la historia, como en la mayoría de administraciones, y, teniendo en cuenta el desarrollo de la política y de las instituciones, lo seguirá siendo en el futuro. La diputada socialista Alícia Romero Llano (Caldes d’Estrac, 1976) está al frente desde el 12 de agosto de 2024. Seleccionada por la revista 'Forbes' como una de las cien mujeres más influyentes de Catalunya, ha demostrado su interés por la investigación, la innovación y la revolución digital. Por su cargo, ha tenido que negociar los cambios en la financiación pactados con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a cambio del apoyo a la investidura del president, Salvador Illa.

En materia de financiación, ¿han llegado adonde querían?

Justo un mes después de tomar posesión del cargo de consellera me entrevisté con la vicepresidenta María Jesús Montero para cumplir al máximo con el acuerdo de investidura. Hacía doce años que el modelo había caducado y, con el tiempo, se había ido volviendo más desigual e injusto. La distancia entre comunidades autónomas es enorme en la financiación de las competencias homogéneas: sanidad, educación y derechos sociales. No se entiende esta disparidad. Por eso hemos trabajado muchos meses con el Gobierno y con ERC, y ya tenemos sobre la mesa una buena propuesta.

¿Por qué es buena?

El Estado aporta 21.000 millones de euros al sistema. Son más recursos para corregir los desequilibrios entre comunidades y compensar a las que estamos infrafinanciadas, como Catalunya, València o Murcia. Y también porque el modelo es más transparente, más sencillo y más flexible. Cambia el paradigma: deja de basarse en el gasto y pasa a hacerlo en el ingreso.

O sea…

Las comunidades ya no extenderán la mano para que se les pague lo que gasten. A partir de una cesta de tributos, se calculará el porcentaje de ingresos que nos quedaremos para nuestras competencias. El modelo es más adulto. Hay corresponsabilidad. En Catalunya tenemos una gran capacidad de autogobierno, y sistemas como este nos interesan.

Entonces, ¿esto quiere decir que han llegado adonde querían?

Yo había dicho en algún momento que estaríamos satisfechos con 17.000 o 18.000 millones, y el Gobierno ha acabado poniendo 21.000. Por tanto, Catalunya gana más de lo que pensábamos. No me esperaba esos 4.700 millones que nos corresponden.

La consellera de Economia, Alícia Romero. / Mireia Arso

¿Cuándo se notará el cambio?

Sabemos que tenemos una sanidad de excelencia, pero al mismo tiempo los servicios públicos están en tensión. En educación, hay que mejorar la inversión. Aún tenemos mil barracones en Catalunya. Debemos avanzar en la educación inclusiva. Y en la atención a la dependencia, las listas de espera son demasiado largas. Si se aprueba este año, todo esto tendrá efecto en 2027. Es decir, el nuevo presupuesto ya podrá incorporar estos recursos.

Si hay presupuesto…

La oportunidad la tenemos ahora y debemos aprovecharla. Tenemos que dar esperanza a la gente. Y buenas noticias. Catalunya tiene que ganar de vez en cuando. Llevamos demasiado tiempo sin hacerlo.

Estas semanas de caos en Rodalies no ayudan.

La gente lo ha estado sufriendo a diario. Esa es la razón por la cual no se puede dejar pasar la oportunidad. Y, en lo que respecta al presupuesto, nosotros tenemos el trabajo hecho.

Hay más actores, sin embargo.

Los Comuns ya se han abierto a las negociaciones para el de 2026. Hay que agradecerles la generosidad y la responsabilidad.

¿Y ERC?

Esperamos cumplir con aquello que tenemos pendiente para seguir con la negociación. Es muy importante tener presupuestos. Hemos estado prorrogando los créditos de 2023, sin suplementos, y tenemos problemas de tesorería. En 2023 el Govern era diferente. No existían departamentos como Esports. El conseller Berni Álvarez tiene compromisos —el Grand Départ del Tour de Francia, la Copa de la Reina de baloncesto en Tarragona…— y necesita saber cómo debe gestionarlos.

¿Su idea de fiscalidad no asusta a los inversores y ahuyenta el talento?

Estamos a punto de recibir un estudio del Institut d’Economia de Barcelona que nos ayudará a encontrar soluciones. Con todo, el Impuesto sobre Sucesiones, muy criticado por la derecha, ya bonifica el 95% de la actividad económica. Y los agricultores se benefician de ello. Una limitación es que no tenemos toda la capacidad normativa que querríamos. Por ejemplo, no podemos hacer grandes modificaciones del Impuesto sobre el Patrimonio.

La consellera de Economia, Alícia Romero. / Mireia Arso

Eso se puede resolver con los acuerdos sobre financiación.

Necesitamos margen para bonificar, desgravar… Lo estamos hablando con el Gobierno. Sea como sea, en 2024 recibimos más de 1.000 millones de inversión extranjera en Catalunya.

¿Qué perspectivas se pueden abrir a un territorio con comunicaciones deficientes, incertidumbre industrial y despoblación rural?

Las infraestructuras son el gran reto. En los próximos años aumentaremos mucho las inversiones. Aun así, hay fortalezas evidentes; para empezar, una universidad. Estamos haciendo una apuesta clara por ella. Debe seguir creciendo, con nuevas titulaciones, sobre todo vinculadas a las necesidades del territorio. La industria agroalimentaria es igualmente potente. De hecho, es la más importante del país: genera el 19% del producto interior bruto (PIB). Las oportunidades del sector forestal también son elevadas y no estamos explorando suficientemente este ámbito.