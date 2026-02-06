Deporte y política: los dos temas que proyectan Catalunya en el mundo digital internacional

¿De qué se habla cuando se menciona a Catalunya en las redes sociales y medios digitales de todo el mundo? Esta es la pregunta que intenta responder un informe encargado por Catalunya Internacional, el consorcio público privado heredero del Diplocat y en el que participa la Generalitat. La respuesta es que hay dos cuestiones protagonistas en la "conversación digital" sobre Catalunya: el deporte y la política.

El estudio ha monitoreado Facebook, X, Instagram, blogs, foros y medios de comunicación extranjeros entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de noviembre de ese mismo año. En todo este tiempo se han registrado 450.000 menciones sobre Catalunya con un público potencial de 498 millones de personas. El 40% de las temáticas tuvieron que ver con el deporte, mientras que el 35% lo hicieron con la política. El 25% restante se lo repartieron otros temas.

Los cinco temas más mencionados en la esfera digital fueron los grandes premios de Fórmula 1 y MotoGP en el circuito de Montmeló (14.993 menciones); las investigaciones de las universidades catalanas (10.028); las medidas de la Generalitat vinculadas a las infraestructuras y la promoción cultural (7.584); la Volta Ciclista Catalunya (4.811) y los fenómenos climáticos extremos (3.723). El informe detecta que la gran fuente de información que habla de Catalunya son los medios digitales extranjeros (57%), seguido de X (41%). Las políticas de privacidad de Meta también inciden en que aquí no aparezcan ni Facebook ni Instagram.

Imagen de archivo del gran premio de MotoGP en Catalunya. / Alberto Estevez / EFE

El estudio también intenta detectar si Catalunya se proyecta de forma positiva o negativa. Un 71% de las interacciones son neutrales, pero en el resto, las negativas se imponen a las positivas por un 19% a un 10%. Los "temas preocupantes" para la reputación digital catalana fueron el apagón eléctrico (tuvo 18 millones de público potencial); las críticas que despertó la absolución del futbolista Dani Alves (9,2); el caso de la estudiante Marilou Vioix, que denunció ser víctima de acoso en sus años en la Universitat de Vic (4,7) y las fuertes lluvias provocadas por los coletazos de la DANA que se cebó con Valencia (4,1).

También tuvieron eco digital el "debate polarizado" que se genera sobre Catalunya alrededor de la inmigración y la xenofobia (3,4 millones); el brote de peste porcina (2,4) y las denuncias de abuso sexual al catedrático de la Universitat de Barcelona Ramón Flecha (1,2 millones). Hay tres grandes medios que lideran el ránking a la hora de situar Catalunya en la esfera digital: BBC World; The Economist y Forbes.

Israel, Palestina y el Barça

Que la política proyecte a Catalunya en la esfera digital exterior tiene que ver, en parte, con el conflicto entre Israel y Palestina y su vínculo con el 'procés'. Hubo un pico de menciones cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció Palestina como Estado. Uno de los focos del debate fueron las críticas por este reconocimiento y se utilizó como munición la declaración de independencia del Parlament de 2017 que, en ese caso, no fue reconocida. También se dispararon las alusiones digitales cuando Barcelona acogió el partido de fútbol entre la selección catalana y la palestina.

Partido entre Catalunya-Palestina en el Estadi Olímpic de Lluís Companys / Marc Asensio

El estudio no tiene en cuenta las menciones a los resultados deportivos del Barça, pero el club sigue teniendo presencia en las redes por otras cuestiones. La principal, las obras del Camp Nou. Generaron interés los permisos, los retrasos y también las malas condiciones laborales de los trabajadores, que destapó una investigación de EL PERIÓDICO.

Si se analiza en términos absolutos, donde más presencia tuvo Catalunya fue en los entornos digitales de Estados Unidos (143.000 menciones), Francia (53.000) y el Reino Unido (43.000). Pero si se analiza el número de interacciones por cada millón de habitantes, los países cambian y los tres primeros son Portugal (1.144 menciones por cada millón), Argentina (1.011) y Bélgica. Por idiomas, en el extranjero se habla de Catalunya en inglés (36%), en castellano (28%) y en francés (12%). El árabe es residual (1%) y el chino no aparece en el informe, que ha elaborado la empresa Nethodology.