El caso contra Errejón sigue adelante pese a la renuncia de Mouliaá: el juez le cita el martes para comunicarle la apertura de juicio

El procedimiento contra el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá sigue adelante pese a que la actriz anunció el pasado miércoles que renunciaba de forma "total, libre, consciente e irrevocable" a seguir ejerciendo la acusación. El escrito que presentó ante el juez Adolfo Carretero carece de efectos jurídicos por sus errores de forma (ni siquiera constaba el número de diligencias y se entregó sin firma de abogado ni procurador) y por el momento se ha citado al político el próximo martes para comunicarle la apertura de juicio oral.

La citación contenía un error inicial que amenazaba con invalidar la cita, pues a pesar de que ha sido dictada con fecha de este jueves se llamaba a comparecer Errejón con una fecha pasada, de 10 de enero, a las 9.30. Posteriormente, fue subsanado, por lo que el que exdiputado deberá acudir a solventar este trámite el próximo martes. Un día antes, la Audiencia Provincial tiene señalado deliberar el recurso contra su procesamiento.

Otra cosa son los efectos jurídicos que finalmente tenga el movimiento realizado por la actriz. De hecho, este mismo viernes el instructor número 47 del Tribunal de Instancia de Madrid ha dictado una providencia en la que cita a Elisa Mouliaá para que "en el plazo de una audiencia" (un día hábil) subsane los defectos de su escrito "para dar trámite a su petición de archivo, pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites" previstos.

En la misma resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez recuerda que en este momento ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Errejón y que ella misma pidió a través de su abogado 3 años de cárcel para el político (en un escrito que, este sí, estaba firmado por el letrado Alfonso Arrién y su procurador) , al que se une "otro escrito acusatorio de la acusación popular" ejercida por ADIVE. Por todo ello, los efectos jurídicos de la retirada de acusación de Mouliaá están aún por ver, según fuentes jurídicas consultadas por esta redacción.

Deliberación el lunes

En cuanto al recurso que será analizado el próximo lunes por la Audiencia Provincial de Madrid, fue presentado por la defensa de Errejón argumentando que la investigación del juez Carretero no ha podido concluir que existan unos "mínimos indicios" para mantener que agrediera sexualmente a Mouliaá una noche de octubre de 2021 durante una fiesta en un domicilio particular.

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón / EUROPA PRESS

Su abogada, abogada Eva Gimbernat, argumenta como "evidente" que el único ánimo que ha movido a la actriz para denunciar al ex portavoz de Sumar "ha sido obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento, después de varios años sin trabajar, aprovechándose del impacto mediático" de su dimisión para “subirse a una ola de la que, a fecha de hoy, no se ha bajado".

En su recurso, especialmente duro con la denunciante, la defensa de Errejón asegura que el testimonio de Mouliaá "no reúne los requisitos jurisprudencialmente exigidos de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación". Con ello, la defensa trata de contrarrestar los argumentos del juez instructor. En su auto, el juez incide en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra el político, "sino más bien todo lo contrario". Y subraya que "su declaración es coherente en lo esencial".

Fuentes del entorno de Errejón sostienen que la decisión de Mouliaá tiene que ver con el hecho de que su defensa, que ejerce el abogado Alfredo Arrién, se planteara renunciar a seguir representando a la actriz por el interés de esta en negociar una retirada de su denuncia por agresión sexual a cambio de que el exdirigente de Sumar hiciese lo mismo con la querella por calumnias que se instruye contra ella. Las mismas fuentes aseguran que Errejón va a mantener su acusación contra la actriz, ya que su objetivo es "demostrar hasta el final que es inocente".