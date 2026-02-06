Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El regidor de Móstoles califica de "chantaje" las acusaciones de acoso sexual: "Este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona"

Bautista asegura que lo que se está vertiendo contra él es "absolutamente falso" tras obtener el respaldo reiterado de su partido

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. / A. Pérez Meca - Europa Press

Víctor Rodríguez

Madrid
Tras el respaldo del PP madrileño, reiterado hoy por su secretario general, Alfonso Serrano, el alcalde Móstoles, Manuel Bautista, ha comparecido por segundo día consecutivo en rueda de prensa en relación con las acusaciones de acoso sexual y laboral a una exconcejal, que se dirigió al partido para poner en conocimiento la situación. "Estas acusaciones son unos continuos chantajes políticos que se remontan al año 2023", ha declarado Bautista, quien asegura que esta edil, que dimitió en octubre de 2024, "antepuso sus intereses personales a la formación de gobierno en Móstoles".

El regidor mostoleño ha insistido, además, en la violación de su presunción de inocencia desde que se publicó la noticia. Ha remarcado que las acusaciones son "absolutamente falsas" y ha asegurado que responden a una campaña de "desprestigio".

"A día de hoy no hay ni una denuncia, por supuesto, si no hay denuncia, no hay una condena y por supuesto, a día de hoy este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona sin haber nada judicial, una sentencia judicial ni tan siquiera una denuncia".

