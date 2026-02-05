El Tribunal de Justicia de la UE resuelve si el Parlamento Europeo actuó bien al conceder el suplicatorio para procesar a Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer este jueves su resolución sobre los recursos interpuestos por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí contra el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la que gozaban como eurodiputados, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursara en 2021 el correspondiente suplicatorio para poder investigarles por su responsabilidad en el 'procés'. Se trata de un asunto cuya relevancia ha quedado muy limitada, dado que ni Puigdemont ni Ponsatí son ya miembros del Parlamento Europeo y que su procesamiento en rebeldía por el 1-O puede ser revocado en cualquier momento si el Tribunal Constitucional estima sus recursos contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación.

En septiembre del año pasado el abogado general de la Unión Europea Maciej Szpunar propuso al Tribunal de Justicia de la UE que rechace los recursos de los tres procesados en rebeldía contra la sentencia del Tribunal General que avaló la actuación del Parlamento Europeo al levantar su inmunidad. El abogado general entendía que como ni Puigdemont ni Ponsatí son ya eurodiputados sus impugnaciones deben ser sobreseídas, al igual que la Comín, pero en su caso, entrando en el fondo del asunto.

El abogado general -figura propia del derecho alemán que ayuda al tribunal a dictar sentencia presentándole una propuesta de resolución, que puede ser tenida en cuenta o no en el fallo definitivo- propuso al TJUE desestimar todas las alegaciones formuladas contra la sentencia del Tribunal General que en 2023 avaló el suplicatorio cursado por el instructor del 'procés' en el Supremo, incluido en el caso de Comín, que fue reelegido miembro del Parlamento Europeo el 9 de junio de 2024, a pesar de que su nombre no se incluyó en la lista de candidatos electos en España notificada a la Cámara y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, esgrimió esa circunstancia ante el Supremo para tratar de que se aplicara la amnistía a su cliente.

Ningún error

La propuesta de sentencia del abogado general pasaba por declarar que el Tribunal General no incurrió en error alguno al concluir que no se había vulnerado el derecho de los diputados a que el Parlamento trate sus asuntos imparcial y equitativamente, aunque el ponente que se designó para los tres expedientes con los que se resolvió el suplicatorio perteneciera al mismo grupo político que Vox, partido que ejerció la acusación en el juicio que se siguió en España contra los líderes del 'procés' que resultaron condenados. Idéntica decisión adopta respecto a que el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) fuera el español Adrián Vázquez, cuya imparcialidad fue puesta en entredicho por los recurrentes.

Para Szpunar, el Tribunal General tampoco incurrió en error en la interpretación y aplicación de las normas relativas a la decisión de suspender la inmunidad parlamentaria ni en la apreciación del impacto de las decisiones del Parlamento en los derechos fundamentales de los diputados. Ello refrenda que, como dijo el TGUE, el proceso penal seguido en España "no tenía como objeto perjudicar la actividad política de los diputados del Parlamento y, en consecuencia, la independencia" de la Cámara europea.

Propuso también que se rechace la alegación relativa a la falta de claridad de las decisiones del Parlamento Europeo, porque a su juicio no hay duda de que la concesión del suplicatorio supuso que "la inmunidad de los diputados se suspendiera en todos los Estados miembros y no exclusivamente en Bélgica y Reino Unido", como argumentaba la defensa de Puigdemont.