Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesLaLigaAdifDaniel SiadAyusoEpsteinCarles PuigdemontDavid UclésAudiencia televisiónEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

CASO MASCARILLAS

El Supremo obliga a Ábalos y Koldo a comparecer 'in situ' en la audiencia preliminar

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García.

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García. / EUROPA PRESS

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo ha ordenado que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comparezcan presencialmente en la audiencia preliminar del caso de las mascarillas del próximo día 12, pese a que ambos habían solicitado seguirla por videoconferencia alegando problemas de salud.

Los siete magistrados que componen el tribunal han dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, que rechaza la solicitud de comparecencia telemática planteada por sus defensas.

El Supremo ha tomado esta decisión tras revisar el contenido de los escritos presentados por el exministro y su exasesor, en los que comunicaban la existencia de diversos problemas médicos, y de los informes médicos aportados por Ábalos y el del Koldo García emitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Soto del Real.

Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, hicieron referencia también al menoscabo que podría producir en su estado de salud físico y anímico el traslado al Supremo para estar presentes 'in situ' en la audiencia preliminar.

Se trata de una audiencia anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, esto es, las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, así como sobre las pruebas propuestas.

Noticias relacionadas

Tras ello se dictará un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, ya sí fijar la fecha del juicio que previsiblemente será para abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  3. El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
  4. Puigdemont y Junqueras se disputan el apoyo de las patronales a sus propuestas sobre financiación
  5. La corrupción, más allá de Koldo o la Gürtel: solo en 2025 fueron procesadas 106 personas por estos delitos en España
  6. Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al 'sentido común
  7. El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones
  8. Detenido Francisco de Borbón, sobrino segundo del Rey Juan Carlos, por implicación en una trama narco

El Supremo obliga a Ábalos y Koldo a comparecer 'in situ' en la audiencia preliminar

El Supremo obliga a Ábalos y Koldo a comparecer 'in situ' en la audiencia preliminar

El Ejército envía a Alemania 977 militares de élite para maniobras de disuasión ante Rusia

El Ejército envía a Alemania 977 militares de élite para maniobras de disuasión ante Rusia

Absueltos López Madrid y Villarejo al no ver la Audiencia Nacional prueba de un contrato para acosar a la doctora Pinto

Absueltos López Madrid y Villarejo al no ver la Audiencia Nacional prueba de un contrato para acosar a la doctora Pinto

El Supremo fija que las comunidades autónomas solo sean responsables de mala praxis, no por los efectos adversos de una vacuna

El Supremo fija que las comunidades autónomas solo sean responsables de mala praxis, no por los efectos adversos de una vacuna

El Gobierno descarta cerrar sus cuentas institucionales en X o Telegram: "Lo que queremos es que sean espacios seguros"

El Gobierno descarta cerrar sus cuentas institucionales en X o Telegram: "Lo que queremos es que sean espacios seguros"

El PP apoyará la ley de Junts contra la multirreincidencia: "Sánchez ha convertido nuestras ciudades en paraísos para delincuentes"

El PP apoyará la ley de Junts contra la multirreincidencia: "Sánchez ha convertido nuestras ciudades en paraísos para delincuentes"

Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

Leire Díez denuncia ante el juez que "un guardia civil" realizó una "investigación extrajudicial" al "comando Ferraz" de Santos Cerdán

Leire Díez denuncia ante el juez que "un guardia civil" realizó una "investigación extrajudicial" al "comando Ferraz" de Santos Cerdán