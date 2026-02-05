Puigdemont y Junqueras se evitan en Bruselas: "Tengo entendido que ha estado por aquí, pero no nos hemos visto"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, y el de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido este jueves en el Parlamento Europeo. Sin embargo, han evitado reunirse. La última fotografía conjunta de los dos dirigentes se tomó en enero de 2025, en Waterloo. Precisamente aquella cita debía servir para volver a tejer complicidades, pero más allá de la estética -salieron juntos en un coche con matrícula del referéndum del 1-O-, no se tradujo en avances concretos. Y un año después de aquella imagen, a pesar de coincidir en el mismo espacio y de que Junqueras le pidió públicamente un encuentro, han rehuido verse.

El líder republicano ha estado en Bruselas este miércoles y jueves reuniéndose con eurodiputados en el Parlamento Europeo, una visita que estaba programada desde hace meses y que quería aprovechar para verse con su homólogo posconvergente. Por su parte, Puigdemont ha convocado a la prensa en la Eurocámara para celebrar que el TJUE le haya dado la razón en el pleito sobre su inmunidad, pero ha esquivado la cita. "Tengo entendido que ha estado por aquí, pero no nos hemos visto", ha afirmado Puigdemont al ser preguntado por la cuestión.

Junqueras reveló el pasado 12 de enero a través de los medios de comunicación que había instado al posconvergente a verse, con el objetivo de convencerle para que reconsidere su rechazo al nuevo modelo de financiación. "Le he pedido cita para ir a verle. No tiene fecha. Le he dicho que escoja el día", afirmó el republicano en una entrevista en Catalunya Ràdio. El hecho de que lo hiciera público, cuando normalmente Junqueras es reacio a publicitar este tipo de encuentros, enfadó a Puigdemont.

Desde Junts se quejaron de las formas, ya que la oferta del líder de ERC era visitar a Puigdemont aprovechando un viaje ya previsto a la capital europea. Y también del fondo, porque consideraron que el encuentro debía producirse antes de la visita de Junqueras a la Moncloa para cerrar con Pedro Sánchez el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, y no después.

Antes de Navidad, los posconvergentes reclamaron un frente común entre los dos partidos -y con el apoyo de las entidades independentistas- para tratar de sacar frutos de la debilidad del PSOE en el Congreso. Pero esta eventual entente, a la que el partido del expresidente apela de forma recurrente, es difícil que vuelva a prosperar. Las relaciones entre Junts y ERC son tensas desde hace años. Sus máximos líderes, Puigdemont y Junqueras, nunca llegaron a entenderse mientras compartían Govern, y sus posiciones aún se distanciaron más después de octubre de 2017. Y tampoco hay ningún tipo de sintonía entre los dos líderes en Madrid, Míriam Nogueras y Gabriel Rufián.

Lejos de este frente común, las dos formaciones han celebrado por su cuenta reuniones con las principales patronales durante este mes de enero. Quieren que los empresarios avalen sus propuestas en materia de financiación, que son dispares, y que por ende también presionen a sus exsocios. ERC quiere que los empresarios aprieten a Junts para que voten a favor de su propuesta en la Cámara baja, y Junts busca que también haya un cierto 'pressing ERC' para forzarles a mejorar el acuerdo actual. La formación liderada por Puigdemont defiende que el pacto es insuficiente y que hay que reclamar un concierto a la vasca.