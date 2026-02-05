Puigdemont y Comín celebran que el TJUE les dé la razón y anule la suspensión de su inmunidad

Satisfacción en Junts después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya revocado las decisiones del Parlamento Europeo que suspendieron la inmunidad de la que gozaban Carles Puigdemont y Toni Comín como diputados de la Eurocámara. El exconseller ha celebrado la noticia con un breve mensaje en las redes en el que da las gracias a su abogado, Gonzalo Boye, y en el que añade una fotografía con el expresident tomada cuando consiguieron las credenciales de parlamentarios en la legislatura pasada. Comín, sin embargo, sigue sin poder hacer uso de su escaño desde las elecciones de 2024 por no haber cumplido con el requisito impuesto por la Junta Electoral de volver a España y jurar la Constitución.

El fallo ha sorprendido, ya que la primera instancia europea -el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)- había avalado la decisión del Parlamento de levantarles esta prerrogativa después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursara en 2021 un suplicatorio para poder investigarles por su responsabilidad en el 'procés'. Sin embargo, la sentencia del TJUE va en sentido contrario y da la razón a los posconvergentes, ya que considera que hubo falta de imparcialidad. El ponente de los suplicatorios pertenecía al mismo grupo que Vox, que ejerció como acusación popular en el juicio por el 1-O contra los líderes independentistas.

La decisión del TJUE no tiene efectos prácticos, pero supone una victoria moral para Puigdemont y Comín, justo cuando los dos políticos están a la espera de que la justicia europea resuelva sobre la amnistía. Las esperanzas están depositadas en el informe del mismo tribunal, que si sigue el criterio del abogado general -como ocurre en un elevado número de casos- debería avalar la amnistía por malversación y despejar el camino en el Tribunal Constitucional.

El secretario general de la formación, Jordi Turull, también ha mostrado su satisfacción por el fallo, a pesar de que ha reconocido que no tendrá aplicación real. "El daño ya está hecho", ha sentenciado.