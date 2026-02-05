Prohibir la compra especulativa de vivienda y más recursos para Rodalies: las condiciones de los Comuns para los presupuestos

Los Comuns ponen sus cartas encima de la mesa para negociar los presupuestos de 2026. Formalmente, el debate sobre las cuentas con el Govern arrancará la semana que viene, así que el grupo de Jéssica Albiach ha preparado ya el terreno haciendo públicas sus cinco grandes condiciones para dar su 'sí'. En el 'core' de sus demandas están la vivienda y los trenes, las dos grandes crisis que azotan Catalunya en estos momentos. El gran objetivo que se marcan es que estos presupuestos tengan un impacto en el día a día de los catalanes. "Se tienen que notar cuando pagas el alquiler, cuando llevas tu hijo a la escuela, cuando coges el transporte público o cuando vas al médico", ha resumido.

Para los Comuns, hay que invertir aún más recursos en vivienda. De los 850 millones de euros pactados el año pasado en recursos propios de la Generalitat piden llegar ahora a los 1.200 millones para compra y construcción de viviendas para el parque público y para más ayudas al alquiler. La finalidad sobre esto último es que la subvención llegue a 50.000 familias más -a uno de cada cinco inquilinos- y, por lo tanto, incrementar en 105 millones la partida de estos subsidios. Para ello, plantean modificar los criterios para acceder a esta ayuda y que pueda ser solicitada por los que tienen unos ingresos máximos de 36.000 euros.

Los Comuns tienen un grupo de trabajo con el Govern en el que se estudia la limitación de la compra especulativa de vivienda. La propuesta debería estar lista en cuestión de semanas. Ahora, el grupo de Albiach da una vuelta de tuerca más a su petición y fija un límite de seis meses para que se apruebe una ley que impida que se haga negocio con los pisos. "No vale que se dilaten los tiempos", ha advertido la dirigente. De hecho, los Comuns tienen registrada desde noviembre una proposición en el Parlament para que esta medida sea una realidad mediante la modificación de la ley de urbanismo.

Como ya habían anticipado, la patata caliente de Rodalies tendrá un impacto en su lista de demandas al Govern. "Queremos un gran acuerdo de país para que el tren, Rodalies y regionales, sean de una vez por todas la máxima prioridad", insisten en un contexto de crisis ferroviaria en Catalunya. Por un lado, reclaman que se garantice de "forma inmediata" las inversiones necesarias para que el servicio sea "de calidad". Eso pasa, detallan, por impulsar los trenes-tram del Camp de Tarragona y la Costa Brava Sur, Terres de l'Ebre, Bages y Pirineu. También piden doblar la red de autobuses interurbanos para que la frecuencia y las plazas sean suficientes para satisfacer la demanda en todo el territorio.

Tras haber pactado con el Govern que se recuperen los comedores en los institutos de alta complejidad, los Comuns exigen ahora incrementar las becas comedor para incorporar 87.000 beneficiarios más y pasar de una cobertura del 18% al 27% del alumnado. El objetivo, aseguran, debe ser "acercarse al acceso universal y gratuito" para garantizar una alimentación adecuada de todos los menores en las escuelas.

"Es intolerable que hoy los catalanes tengan que esperar una media de 90 días para una prótesis de cadera o 126 para prótesis mamarias", aseguran los Comuns. Para dar su sí a las cuentas, exigen que se impulse un plan para reducir a la mitad las listas de espera para acceder a pruebas, consultas e intervenciones. "Las listas de espera son uno de los efectos más visibles de la precariedad de la sanidad pública y que más afectación tiene para la salud de la ciudadanía", arguyen.