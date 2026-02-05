El presidente de RTVE cuestiona la credibilidad del consejo de informativos tras su informe crítico sobre su programación

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha cuestionado este jueves la credibilidad del Consejo de Informativos después del demoledor informe que emitió contra la programación externa de la corporación, centrado en los programas Malas Lenguas y Mañaneros 360 donde acusaba de sesgo ideológico y de no responder al principio informativo que marca el Estatuto.

"El informe contiene afirmaciones y valoraciones de notable gravedad que al realizarse por parte del Consejo de Informativos es necesario un plus de responsabilidad a la hora de hacerlo", comenzó censurando el presidente de la corporación a preguntas del diputado de Vox, Manuel Mariscal, que expuso algunas de las críticas que contiene el informe.

"En este informe denuncian que en los programas de información y de entretenimiento se está lanzando una información falsa aún sabiendo que es falsa dice", comenzó a criticar Mariscal, que apuntó que "se hace con el objetivo de minimizar los graves casos de corrupción que rodean al gobierno y también a Pedro Sánchez".

"Y no solo eso, en este informe también se pone el foco sobre el sesgo ideológico y partidista que se realiza a la hora de seleccionar los temas que se tratan en estos programas de entretenimiento y de información realizado por productoras privadas y también las opiniones que vierten los colaboradores", insistió.

El presidente de RTVE pasó más tarde a cuestionar la "credibilidad" del informe y aseguró que Vox había basado su intervención en "bulos". En un primer momento expuso su "respeto hacia los Consejos de Informativos", para más tarde poner en cuestión su elaboración. El dirigente detalló que sólo toma como muestra un número reducido de programas "de más de 400 emitidos" y pasó a repasar algunas inexactitudes del informe, como la atribución de un colaborador a otro medio distinto en el que trabajaba, para concluir que "el 60%" de los ratos repasados no se correspondían con la realidad.

López avanzó que la dirección de RTVE emitirá una “réplica bastante amplia al informe que ha hecho el Consejo de Informativos” y sin dar más detalles sobre esta contestación, adelantó al diputado de Vox que “cuando usted la vea tendrá la oporde revisar sus equivocadas y ofensivas afirmaciones “