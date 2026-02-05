El PP apoyará la ley de Junts contra la multirreincidencia: "Sánchez ha convertido nuestras ciudades en paraísos para delincuentes"

El PP dará su apoyo a la ley presentada por Junts en el Congreso para atajar la multirreincidencia. Así lo ha confirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, en declaraciones a la prensa desde Barcelona. "Los escaños del Partido Popular son útiles para acabar con la delincuencia, para hacer que delinquir no pueda ser en nuestro país un oficio, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez con estos ocho años de Gobierno", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno de haber convertido las ciudades españolas en un "paraíso para la delincuencia".

La dirigente popular ha viajado este jueves a la capital catalana para reunirse con el líder en la ciudad, Daniel Sirera, y con asociaciones de vecinos del Raval para hablar precisamente de seguridad. El Congreso debatirá la norma dentro de una semana, en el pleno del 12 de febrero, después de que el PSOE decidiera incluir la norma en el orden del día del próximo pleno para contentar a Junts, que rompió relaciones con los socialistas en octubre por la falta de cumplimientos de los acuerdos alcanzados.

"Los votos del PP servirán para que se modifique el Código Penal y que la multirreincidencia pueda realmente ser juzgada y ser condenada. Para que el multirreincidente no pueda convertir robar en un oficio, sino que tenga penas de cárcel. Tolerancia cero", ha sentenciado. En la misma atención a los medios, Gamarra ha asegurado que han "trabajado" con los posconvergentes para introducir enmiendas al texto inicial y que están "satisfechos" del resultado final.

La vicesecretaria del PP también ha aprovechado para referirse al decreto antidesahucios a personas vulnerables aprobado este martes por el Consejo de Ministros, después de que el Congreso -con los votos de PP, Vox y Junts- lo tumbara la semana pasada. Gamarra ha reiterado que no apoyarán la medida y ha asegurado que sus votos "no valdrán para proteger al ocupa". Además, ha rechazado la regularización masiva de migrantes ordenada por el Gobierno porque, asegura, incluye también a las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen. "Hay que distinguir a los que vienen a trabajar de aquellos que han venido a hacer de la delincuencia su modus vivendi", ha zanjado.

Gamarra también ha tenido que responder al hecho de que el TJUE haya dado la razón al líder de Junts, Carles Puigdemont, y haya anulado la suspensión de su inmunidad. Gamarra ha declarado que su partido tiene "absoluto respeto como siempre a las decisiones judiciales", aunque ha añadido que se trata de una "cuestión que además es una cuestión meramente procedimental", ya que no tiene efectos prácticos.

Sirera, por su parte, ha denunciado que Barcelona "se ha convertido en la ciudad más insegura de toda España". "Desde que Collboni es alcalde, se producen ocho delitos sexuales cada día, uno de ellos con penetración", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que los homicidios dolorosos han aumentado un 36% y el tráfico de drogas, un 32%. El líder del PP en la capital catalana también ha aprovechado para anunciar que llevarán una propuesta al Ayuntamiento para que las comisarías de la Guardia Urbana también puedan recoger denuncias de delitos que se producen en la ciudad, y no se tenga que esperar a las colas que se producen en las de los Mossos d'Esquadra.

La letra pequeña de la ley

La proposición de ley de Junts contra la multireincidencia plantea la modificación del artículo 234.2 del Código Penal para imponer pena de prisión de 6 a 18 meses a aquellos que acumulen tres condenas por hurto leve, sin necesidad de que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, como se recoge actualmente. Por otro lado, la multirreincidencia que agrava el hurto pasa a contarse solo con antecedentes menos graves o graves, excluyendo los leves, ya recogidos con el anterior cambio. Además, otra de las modificaciones pactadas establece la misma dinámica para los delitos de estafa, algo planteado por el PP. En el mismo sentido, se modifica el artículo 22 del CP para incluir los hurtos leves como agravante.

Una de las novedades más relevantes es que se establece la pena de prisión de uno a tres años (hurto agravado) si los objetos sustraídos son móviles o similares. Tras las enmiendas acordadas se deja fuera de este último apartado los dispositivos que se encuentren a la venta o exposición en establecimientos comerciales. Por último, otros de los cambios establecen como delito el 'petaqueo', el suministro de gasolina a las narcolanchas, o plantean la posibilidad de imponer de manera cautelar la prohibición de acudir a un determinado lugar, barrio, municipio cuando se investigue un delito a fin de proteger a la víctima.