Junqueras busca alianzas en Bruselas y pospone la cita con Otegi y el Sinn Féin

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha estado en Bruselas este miércoles y jueves reuniéndose con eurodiputados en el Parlamento Europeo. Destacan las citas que ha mantenido con dos vicepresidentes de la Eurocámara, el rumano Nicolae Stefanuta (grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea) y la alemana Katarina Barley (grupo socialista). También se ha visto con la secretaria general de 'The Left', Maj Aslett-Rydbjerg, la copresidenta del grupo Verdes/ALE, Terry Reintke, y el jefe de la delegación francesa de Renew Europe, Laurence Farreng.

Los encuentros han servido, según ha informado el partido, para "explorar la construcción de grandes alianzas democráticas en Europa" que sean capaces de hacer frente al "avance de la extrema derecha" y para defender de forma conjunta un "proyecto europeo más justo, verde y social". Con la eurodiputada francesa también han abordado el rechazo al acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur, al que ERC se opone frontalmente.

Junqueras ha estado acompañado por la eurodiputada del partido, Diana Riba, y por el secretario de relaciones internacionales de la ejecutiva, Adrià Guevara. También han formado parte de la expedición el responsable de Estrategia de la organización, Joan Plana; la diputada del Parlament Ana Balsera y el diputado en el Congreso Francesc-Marc Álvaro.

Para los republicanos siempre ha sido importante tener un contacto fluido con otras formaciones europeístas. El propio Junqueras tuvo dos épocas como eurodiputado. La primera, entre 2009 y 2012. La segunda fue en 2019, pero no pudo ejercer el cargo porque el Tribunal Supremo vetó su salida de prisión, pese a que la justicia europea le había reconocido la inmunidad.

Dos citas pendientes

El viaje también ha tenido un componente amargo. Como explicó EL PERIÓDICO, el plato fuerte tenía que ser un acto del propio Junqueras junto al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald. Un evento cuyo objetivo era hablar de política internacional, pero que tenía que servir sobre todo para escenificar la alianza estratégica entre los tres partidos, que llevan ya años colaborando y que ahora quieren profundizar con un marco estable de relaciones.

El Sinn Féin es, probablemente, el socio de mayor entidad internacional de ERC. Actualmente, lidera Irlanda del Norte y es segunda fuerza en Irlanda. Un problema de agenda de Otegi ha obligado a suspender el evento, pero fuentes republicanas aseguran que la idea es celebrarlo próximamente en las mismas instalaciones de la Eurocámara.

Noticias relacionadas

Semanas atrás, el líder de ERC explicó públicamente que quería verse con Puigdemont, pero no consta que lo hayan hecho

Finalmente, el viaje tenía otro foco de atención: si Junqueras lo utilizaría para reunirse con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, que reside en Bélgica. Semanas atrás, el dirigente de ERC explicó públicamente que quería verse con él para intentar convencerle de que apoye la financiación que los republicanos han pactado con el Gobierno. Hasta este jueves, no consta que hayan aprovechado el viaje para verse. Las relaciones entre los dos principales líderes del 'procés' nunca han sido buenas, ni antes de la declaración de independencia del Parlament (2017) ni después.