Congreso
Junts acusa a Sánchez de buscar "follón" al unir las medidas antidesahucios con el escudo social
Antoni Castellà cree que Bolaños es un "frívolo" y un "inmoral" por responsabilizar a Junts
Sánchez se encomienda a la mediación del PNV con Junts y redobla los anuncios para recuperar iniciativa
El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, ha acusado al Gobierno de buscar "follón" al unir en un mismo decreto las medidas antidesahucios con el resto del escudo social. En una entrevista en La 2, el posconvergente ha asegurado que el martes por la mañana el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez tenía encima de la mesa tres decretos distintos -pensiones, medidas antideshaucios y el resto del escudo social- pero que tras la celebración del Consejo de Ministros decidió separar solo la revalorización de las pensiones. "Jugar con esto es inmoral", ha sentenciado.
Al mismo tiempo, también ha acusado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de "frívolo e inmoral" por haber responsabilizado a su partido de que 60.000 familias vulnerables puedan quedar en la calle, y ha asegurado que es el Gobierno quien debe hacer "una propuesta de subsidios y cobertura de rentas". "Es el Estado quien tiene que cubrirlo", ha zanjado. Castellà ha asegurado que su partido apoyará el decreto de pensiones y que respaldaría las medidas del escudo social, pero que en ningún caso están dispuestos a avalar un decreto que, a su parecer, favorece las ocupaciones.
Este posicionamiento llega después de que la semana pasada Junts tumbara, junto a PP y Vox, un decreto ómnibus con las tres cuestiones. Después del revés, el Gobierno trató este martes de recuperar las medidas con dos decretos y pactando con el PNV dejar exentos a los pequeños propietarios. Sin embargo, los posconvergentes, que niegan tener negociaciones abiertas con el Gobierno, alegan que la letra pequeña no se corresponde con el anuncio y se mantienen en el 'no'. La medida no se votará en el Congreso de los Diputados hasta dentro de un mes.
