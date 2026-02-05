La jueza prorroga la investigación por la huida de Puigdemont después de reaparecer en Barcelona

La jueza de Barcelona María Antonia Coscollola Feixa, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, ha prorrogado seis meses más la investigación abierta contra tres agentes de los Mossos d’Esquadra imputados por la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024, tras participar en un acto convocado en el Arc de Triomf de Barcelona el mismo día en se celebraba en el Parlament el pleno de la investidura de Salvador Illa, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La magistrada ha aceptado la ampliación del plazo, que finalizaba el 9 de febrero, a petición de la fiscalía, de Vox y de Hazte Oír, que ejercen la acusación popular, y en contra del criterio de los agentes imputados, que solicitaron que no se alargara la instrucción de esta causa judicial.

La togada sostiene en su resolución que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito contra la Administración pública, “sin perjuicio de lo que resulte de la fase de instrucción”, y argumenta que es necesaria la prórroga de las pesquisas “porque faltan por practicar diligencias de investigación ya acordadas”, así como las que puedan derivarse de las mismas. La jueza admite que las pruebas que habían sido ordenadas todavía no se han podido practicar “por los propios términos de lo acordado y por razones de agenda del juzgado”. Lo último que se ha incorporado al proceso judicial es una comunicación de la División de Investigación Interna de los Mossos, aunque por ahora se desconoce su contenido.

Desaparición repentina

En un informe presentado en el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, los Mossos d’Esquadra señalaban que algunos agentes aparcaron un día antes, en el aparcamiento del Arc de Triomf, el coche en el que se fugó Puigdemont. El expresidente catalán apareció por una callejuela cercana al escenario acompañado de los mossos imputados, que ese día estaban fuera de servicio —bien de baja o de vacaciones—, junto a numerosos cargos de Junts, como su secretario general, Jordi Turull. Puigdemont emplazó a las personas que habían acudido a verle a dirigirse hacia el Parlament.

Fue una “maniobra de distracción”, como aseguró el entonces comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ya que Puigdemont aprovechó ese momento para escapar junto a Turull en un coche blanco de la marca Honda. En varios informes presentados por la Comisaría General de Investigación Interna de Asuntos Disciplinarios se señalaba que la conductora de este vehículo, que iba en silla de ruedas, lo dejó estacionado el día anterior a la aparición del expresidente catalán. El juzgado mantiene imputados a los mossos Xavier M., David G. y Jordi R., a quienes los informes policiales sitúan en el Arc de Triomf.