La irrupción de Musk en la política española reabre la brecha entre Feijóo y Abascal sobre Trump

La irrupción cada vez mayor los últimos días del dueño de X, el magnate tecnológico Elon Musk -uno de los hombres más ricos del mundo y hasta el año pasado consejero superior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump- en la política española empieza a tener un efecto colateral.

Ante los ataques de Musk al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras cosas por el recientemente anunciado proceso de regularización de inmigrantes, aunque también por la pretensión de regular las redes sociales y el acceso a las mismas de los menores de edad, que el propio jefe del Ejecutivo ha replicado en la misma red social propiedad del empresario tecnológico, la reacción de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal ha sido distinta. Una circunstancia que reabre la brecha entre el líder del Partido Popular (PP) y el de Vox, precisamente por una de las vías en que la fisura es mayor, la de la relación con la nueva derecha americana agrupada en el conocido como movimiento MAGA, que trasciende ya incluso las tradicionales siglas del Partido Republicano.

La escaramuza entre Musk y Sánchez, a la que replicó con gran vehemencia el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien señaló que había que elegir entre "millonarios de la tecnocasta" y "políticos progresistas" como Sánchez, fue recibida con gran alborozo por Abascal. "Me alegro de que se empiece a conocer lo que es Sánchez, la mayor parte de los españoles ya sabemos que Sánchez es un traidor, lo hemos dicho en sede parlamentaria y a la cara; le hemos dicho que es un tirano y un autócrata hace mucho tiempo, y esto empieza a conocerse en el ámbito internacional", aseguró en una declaración a los medios este miércoles en La Muela (Zaragoza), con motivo de la campaña electoral en Aragón. Lo hizo, además, blandiendo como argumento de autoridad su viaje estos días a Bruselas, donde tuvo ocasión de reunirse con varios de sus homólogos, que según dijo comparten también ese diagnóstico sobre el presidente español.

Casi a la misma hora, e igualmente en un acto de la campaña aragonesa, le preguntaban a Feijóo, quien había visitado una tienda de productos cárnicos en Binéfar (Huesca), desde donde prefirió distanciarse de la polémica entre Musk y Sánchez, tras haber dicho el líder del PSOE hace unos días, en una respuesta en X al magnate, que "Marte puede esperar, la humanidad no", en alusión a los proclamados plantes del fundador de Tesla de llegar al planeta rojo. "Yo no estoy centrado en mediar en debates sobre Marte, se lo aseguro, a mí me preocupa muchísimo más Binéfar, Huesca y Aragón. No me voy a meter en esos debates que inventa el señor Sánchez, o el señor Elon Musk. A mí me preocupa mucho más el sector primario de Aragón que estas discusiones a través de las redes sociales", sentenció el líder de la oposición, quien remató su argumentación: "A mí me interesan los problemas de los españoles, no los líos del señor Sánchez".

Dos visiones distintas

En realidad, y ampliando el foco a todo lo que tiene que ver con la extrema derecha internacional en general, y a la actual administración norteamericana en particular, las visiones de ambos son muy distintas. Donde Abascal tiene a los aliados que en buena medida impulsan su acción política y el exponencial crecimiento de Vox, que salvo sorpresa mayúscula volverá a confirmarse este domingo cuando se abran las urnas en las autonómicas de Aragón; Feijóo, no en vano alguien de una generación anterior a la del presidente de Vox, observa a unos nuevos actores políticos que amenazan, y severamente, la hegemonía de la derecha tradicional que en España representa al PP.

Pese a ello, su intención es hacer el menor ruido posible porque, como explican fuentes de su entorno, "ya hay mucha gente metiéndose con Trump en España". Y obviamente si logra en 2027, o antes, suceder a Sánchez en la Moncloa tendría que cohabitar, al menos algún tiempo, con el actual inquilino de la Casa Blanca.

De ahí que Feijóo extreme siempre el perfil institucional pese a las discrepancias con lo que llega desde el otro lado del Atlántico, desde la política de aranceles a los ataques a acuerdos comerciales como Mercosur o a la denigración en Venezuela de la oposición al chavismo, cuyo papel en el nuevo escenario defiende el PP frente a la apuesta contra natura que Trump y su secretario de Estado, el hispano cubano Marco Rubio, han realizado desde la operación de hace un mes contra Nicolás Maduro por dos dirigentes indubitadamente chavistas como la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Todo ello sin olvidar las afrentas a la OTAN, de la que el PP es firme partidario, si bien en el último año se ha mostrado muy crítico con el Gobierno por no aceptar subir aún más el gasto en defensa, que creció en 2025 hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), tal y como reclama Trump.

Ni que decir tiene que en el caso de que Feijóo logre esta vez llegar al poder, lo que no alcanzó en las elecciones generales de 2023, la participación de Vox, dentro o fuera de su Gabinete, será fundamental. Y en lo referente a las relaciones con Trump, como en todo lo demás, la voz de Abascal, el único dirigente español al que el presidente norteamericano cita en público, aun sin una perfecta pronunciación, por su nombre y apellido, será de especial relevancia.