Encuesta CEO: Los catalanes suspendían a Rodalies y aprobaban al Govern antes de la crisis de los trenes

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat ha publicado este jueves una encuesta de valoración de las políticas públicas elaborada mucho antes del actual caos de Rodalies. El trabajo de campo se realizó con 3.242 entrevistas entre octubre y diciembre de 2025, y ya entonces, la mayoría de los catalanes infligían a este servicio la peor nota desde 2022. En cambio, el Govern de Salvador Illa mejoraba su percepción ante la ciudadanía y conseguía su primer aprobado raspado, aunque se le señalaba como responsable de la situación de Rodalies.

Según el estudio, los catalanes suspenden a Rodalies por segundo año consecutivo, puntuándole con un 4,2 sobre 10, tres décimas menos que el pasado año y un punto menos que en 2023 y 2022, cuando superaba el aprobado con Pere Aragonès al frente del Govern. El sondeo ha preguntado a los usuarios del transporte público por su grado de satisfacción con diferentes servicios y Rodalies es el que obtiene la nota más baja y el único que suspende. Aprueban los regionales de Renfe (5,5), los autobuses (6,9), el metro (7,4), los AVE y trenes de larga distancia (7,4) y Ferrocarrils de la Generalitat (7,6). Rodalies se lleva un suspenso entre todas las franjas de edad y entre los votantes de todos los partidos, excepto los del PP (6,2) y el PSC (5,2).

El 62% de los encuestados son usuarios de Rodalies, un porcentaje solo superado por el metro de Barcelona (66%) y por los autobuses urbanos (75%). Antes del accidente de Gelida y de las dos semanas de interrupciones en el servicio, el 55% de encuestados consideraban que la Generalitat es quien debe mejorar su servicio, mientras que el 41% achacaba la responsabilidad al Gobierno central. Estas proporciones se mantienen entre los votantes de todos los partidos salvo los de Junts y la CUP, que se inclinan más por señalar como culpable a Madrid.

Valoración de los transportes públicos (sobre 10)

Illa aprueba por primera vez

También antes de la crisis ferroviaria, el Govern de Illa lograba aprobar por primera vez. Los catalanes puntuaban con un 5,1 la gestión de la Generalitat, tres décimas más que el año pasado. La Administración autonómica es la segunda con mejor nota entre los catalanes, superada por los ayuntamientos (5,3) y por delante del Ejecutivo central (4,4) y la Comisión Europea (4,4). Con todo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado tres décimas en el último año su percepción en Catalunya. Y a diferencia de la polarización que impregna el tablero político español, la gestión de la Generalitat recibe un aprobado por parte de todos los electorados.

Al ser preguntados específicamente por la valoración del president y los consellers, el 64% de los catalanes aprueban su gestión y el 33% la desaprueba. El grado de aprobación ronda el 80% entre los votantes del PSC y de sus dos socios parlamentarios, ERC y Comuns. Pero también alrededor del 60% de los votantes de Junts y del PP valoran positivamente la labor del Govern.

Responsabilidad en la gestión de los servicios públicos

Mejor la sanidad pública

Por otra parte, la encuesta del CEO refleja que más catalanes creen que la educación y la sanidad funcionan mejores si son públicas (40 y 49%, respectivamente), que aquellos que apuestan por la privada (26 y 29%). En el caso de la educación las opiniones son transversales en todas las franjas de edad y sólo entre los votantes más anclados a la derecha se apuesta por la privada. Pero en el caso de la sanidad, cuanto más joven es la persona, más cree que el sistema funciona mejor si es de gestión privada. Entre los mayores de 64 años lo cree 21% de la población, pero entre los de 16 a 24 años, lo cree 47%.

Según la encuesta, el Govern recibe una puntuación por lo general de 5,1 sobre 10 puntos, la primera vez que supera el 5 desde el inicio de este formato de encuesta anual, en el 2022. El ejecutivo encabezado por Salvador Illa recibe el aprobado de los simpatizantes de todos los partidos. En conjunto, el 64% de la gente aprueba su gestión, cuyos porcentajes rondan el 80% entre los próximos a comunes, PSC y ERC, y el 60% entre los de Junts y PP, con suspensos por parte del resto.

Suspenso en seguridad

Entre varios temas seleccionados por el CEO, el Govern aprueba en promoción de la cultura y la lengua catalana (5,5, pero con un retroceso respecto a los años anteriores), en sanidad pública (5,2), enseñanza (5,1), y transporte público e infraestructuras (5). Los mayores suspensos son por la lucha contra la pobreza y la exclusión (4,4) y por las políticas de seguridad (4,3).

En cuanto a los servicios que ofrece la administración, la educación concertada es la que recibe mejor nota (7,6), por delante del público (6,8), los hospitales públicos (6,8) o los Mossos d'Esquadra (6,8), mientras que la administración de justicia cierra el ranking pese a aprobar (5,3).

Quienes también pasan del 5 son los gobiernos municipales (5,3), una nota a la que no llega ni la Comisión Europea (4,4) ni el gobierno español (4,4). Vox y Aliança son los únicos que suspenden a los ayuntamientos, mientras que sólo PSC y comunes aprueban el Gobierno. Los encuestados también creen mayoritariamente que la situación tanto política como económica es mala, y en especial dan este punto de vista a los votantes de CUP, Vox y Alianza, aparte de los jóvenes, especialmente críticos con la política.

Más impuestos

En cuanto a los impuestos, el 53% de la ciudadanía apuesta por mantenerlos, mientras que el 27% por incrementarlos y el 16%, por bajarlos –a pesar de ser un porcentaje bajo, ha crecido tímidamente respecto al 12% del 2022–. Los jóvenes de entre 16 y 24 años son la única franja que prefiere bajarlos antes que aumentarlos, así como a los votantes del PP, Vox y Alianza. El impuesto de sociedades es el único que reúne a más gente entre los adeptos de subirlos que de bajarlos, mientras que el 56% de la población reduciría el de sucesiones. Un porcentaje similar cree que paga más de lo que después recibe en servicios provenientes de la administración.