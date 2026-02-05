Directo | La 'comisión Koldo' del Senado interroga a Paco Salazar

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' interrogará este jueves al exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral de Aragón. Salazar, citado a propuesta del PP, comparecerá en la Cámara Alta a partir de las 10.00 horas, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

El interrogatorio del exdirigente socialista, que renunció a sus cargos en la Ejecutiva del PSOE y a su puesto de coordinador institucional de la Presidencia del Gobierno al trascender las denuncias, tendrá lugar a tres días de las elecciones de Aragón de este domingo, 8 de febrero. Se da la circunstancia de que la candidata del PSOE a las elecciones aragonesas, la exministra Pilar Alegría, fue fotografiada comiendo en un restaurante de Madrid con Salazar después de que se conocieran las denuncias internas por presunto acoso sexual contra él. Alegría admitió entonces que aquel encuentro había sido "un error" y "no se tenía que haber producido".

El clan del Peugeot

Mientras tanto, el PP ha argumentado que cita a Salazar en el Senado para que "rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo", ya que, dicen, "era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE". "El sanchismo es machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder. Y uno de los máximos exponentes de ello es Paco Salazar", afirman fuentes del PP, que califican al exdirigente socialista como "una de las personas de máxima confianza de Sánchez".

Los mismas fuentes critican los "comportamientos intolerables" de Salazar con mujeres de su entorno laboral, a quienes les hacía "gestos obscenos", "simulaba felaciones" o pedía que "le mostraran el escote", según las denunciantes, mientras que reprochan que tanto el PSOE como Moncloa metieran "en un cajón" las denuncias.

Destacan, además, que Salazar "podría estar trabajando" para Sánchez y el PSOE a través de una consultoría política para estrategias electorales, "e incluso lo podría star haciendo para Pilar Alegría en su campaña electoral de Aragón".

En ese sentido, avanzan que preguntarán al exdirigente del PSOE si "comparte visión del feminismo con Pilar Alegría" y "si está ayudándola en su campaña electoral en Aragón", y también se interesarán sobre "qué conversó" con la exministra en la comida que se hizo pública y si ha habido "otras reuniones" entre ambos. "Ya que Pilar Alegría ha querido ocultar este escándalo de todas las maneras, podremos escuchar la versión de Paco Salazar; y esperamos que luego Pilar Alegría abandone su silencio y pueda responder también sobre ello. Los aragoneses tienen derecho a conocer la verdad de este escándalo antes de ir a votar", zanjan.