Los catalanes suspenden a Rodalies con un 4,2 en una encuesta previa al caos ferroviario y responsabilizan a la Generalitat

Los catalanes suspenden a Rodalies por segundo año consecutivo en la encuesta anual de valoración del Gobierno y de las políticas públicas del Centro de Estudios de Opinión (CEO), publicada este jueves. La ciudadanía le otorga un 4,2 sobre 10, tres décimas menos que el pasado año y lejos del aprobado de los dos años anteriores.

La muestra, de 3.242 personas, se recogió entre octubre y diciembre pasado, antes del accidente de Gelida y de las dos semanas de interrupciones en el servicio. El 55% de encuestados cree que la Generalitat es quien debe mejorar su servicio, mientras que el 41% opina que es responsabilidad del gobierno español. Por otra parte, los ciudadanos apuestan por la sanidad pública, salvo los jóvenes, que creen que la privada funciona mejor.

Rodalies registra la nota más baja no sólo entre los medios de transporte, sino entre todos los servicios incluidos en la encuesta. El grado de satisfacción medio de este servicio es de 4,2 sobre 10, una nota que se sitúa por debajo del 4,5 del pasado año y el 5,2 del anterior. Rodalies es el único transporte que no llega al aprobado, en un ranking que encabeza Ferrocarrils de la Generalitat (7,6), seguido de los AVE, Avant y Larga Distancia, y el metro (ambos con un 7,4). Los autobuses urbanos (6,9) e interurbanos (6,6) se acercan a lo notable, mientras que los regionales de Renfe se sitúan en el 5,5.

Un 3,3 sobre 10 a Rodalies

Rodalies se lleva un suspenso entre todas las franjas de edad y entre los simpatizantes de todos los partidos excepto los del PP (6,2) y el PSC (5,2). Los usuarios valoran por debajo del 5 del servicio sea el objetivo que sea su viaje, tanto por gestiones personales (4,7), como por ocio y compras (4,4) o, en especial, por trabajo y estudios (3,3). FGC le más que dobla la nota entre los pasajeros que lo utilizan por las rutinas laborales o de estudio, llegando al 8 sobre 10.

Más de seis de cada diez ciudadanos utilizan Rodalies, un porcentaje sólo superado por los usuarios del suburbano de Barcelona, dos tercios del total, y por los pasajeros de los autobuses urbanos, que llegan a tres cuartas partes de la población.

Según la encuesta, la mayoría de los catalanes creen que la Generalitat es quien tiene la responsabilidad por mejorar la gestión de los trenes de Rodalies, mientras que cuatro de cada diez cree que debería recaer en el Gobierno. Estas proporciones se mantienen entre los simpatizantes de todos los partidos excepto entre los de Junts y la CUP, que se inclinan más por señalar en Madrid.

Mejor la sanidad pública

Por otra parte, la muestra anual sobre políticas públicas del Govern refleja que más catalanes creen que la educación y la sanidad funcionan mejores si son públicas (40 y 49%, respectivamente), que aquellos que apuestan por la privada (26 y 29%). En el caso de la educación las opiniones son transversales en todas las franjas de edad y sólo entre los votantes más anclados a la derecha se apuesta por la privada. Pero en el caso de la sanidad, cuanto más joven es la persona, más cree que el sistema funciona mejor si es de gestión privada. Entre los mayores de 64 años lo cree 21% de la población, pero entre los de 16 a 24 años, lo cree 47%.

Según la encuesta, el Govern recibe una puntuación por lo general de 5,1 sobre 10 puntos, la primera vez que supera el 5 desde el inicio de este formato de encuesta anual, en el 2022. El ejecutivo encabezado por Salvador Illa recibe el aprobado de los simpatizantes de todos los partidos. En conjunto, el 64% de la gente aprueba su gestión, cuyos porcentajes rondan el 80% entre los próximos a comunes, PSC y ERC, y el 60% entre los de Junts y PP, con suspensos por parte del resto.

Suspenso en seguridad

Entre varios temas seleccionados por el CEO, el Govern aprueba en promoción de la cultura y la lengua catalana (5,5, pero con un retroceso respecto a los años anteriores), en sanidad pública (5,2), enseñanza (5,1), y transporte público e infraestructuras (5). Los mayores suspensos son por la lucha contra la pobreza y la exclusión (4,4) y por las políticas de seguridad (4,3).

En cuanto a los servicios que ofrece la administración, la educación concertada es la que recibe mejor nota (7,6), por delante del público (6,8), los hospitales públicos (6,8) o los Mossos d'Esquadra (6,8), mientras que la administración de justicia cierra el ranking pese a aprobar (5,3).

Quienes también pasan del 5 son los gobiernos municipales (5,3), una nota a la que no llega ni la Comisión Europea (4,4) ni el gobierno español (4,4). Vox y Aliança son los únicos que suspenden a los ayuntamientos, mientras que sólo PSC y comunes aprueban el Gobierno. Los encuestados también creen mayoritariamente que la situación tanto política como económica es mala, y en especial dan este punto de vista a los votantes de CUP, Vox y Alianza, aparte de los jóvenes, especialmente críticos con la política.

Más impuestos

En cuanto a los impuestos, el 53% de la ciudadanía apuesta por mantenerlos, mientras que el 27% por incrementarlos y el 16%, por bajarlos –a pesar de ser un porcentaje bajo, ha crecido tímidamente respecto al 12% del 2022–. Los jóvenes de entre 16 y 24 años son la única franja que prefiere bajarlos antes que aumentarlos, así como a los votantes del PP, Vox y Alianza. El impuesto de sociedades es el único que reúne a más gente entre los adeptos de subirlos que de bajarlos, mientras que el 56% de la población reduciría el de sucesiones. Un porcentaje similar cree que paga más de lo que después recibe en servicios provenientes de la administración.