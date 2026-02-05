Caos ferroviario
La oposición en bloque suspende la gestión del Govern en Rodalies: "No hay nadie al volante"
Todos los partidos, salvo PP y Vox, son partidarios del traspaso del servicio a la Generalitat, pero discrepan sobre la fórmula para ejecutarlo
DIRECTO | Última hora de Rodalies en Catalunya: Nuevas incidencias y servicios mínimos de la huelga de maquinistas
El Govern prorroga la gratuidad de Rodalies sin poner fecha a su fin
Nuevo corte de la AP-7 en sentido sur después de que dos autocares se saltasen las restricciones hasta Gelida
Pocas veces la oposición en el Parlament está de acuerdo en algo de forma unánime, pero ese día llegó. Este jueves todos los grupos parlamentarios de la Cámara excepto el que apoya al Govern, el PSC, han suspendido sin paliativos la gestión que ha hecho el ejecutivo de Salvador Illa de la crisis en Rodalies de las últimas dos semanas, una crisis que llegó a paralizar la circulación de trenes varios días. Más allá de las críticas, los grupos también han formulado sus propuestas. Hay consenso en que falta más inversión tanto en la red ferroviaria como en todas las infraestructuras de Catalunya, pero no todo el mundo está de acuerdo en que se traspase la gestión de los trenes de cercanías a la Generalitat.
"La sensación es que no hay nadie al volante", ha lamentado la diputada de Junts Judith Toronjo. Para su partido, se ha desatado una "crisis sin precedentes" en el servicio fruto de "años de dejadez y de falta de mantenimiento". También ha criticado que el Govern no haya presentado un estudio detallado del impacto económico que ha tenido el caos ferroviario. Según la patronal Pimec, ha sido de 9 millones de euros diarios. El mismo diagnóstico ha hecho la diputada de ERC Lluïsa Llop, que ha atribuido el fallo general al "abandono sostenido" de la red ferroviaria. Su crítica es que el Estado nunca ejecuta en Catalunya el cien por cien de las inversiones que presupuesta. Además, ha lamentado "la incertidumbre" que han tenido que padecer a diario miles de usuarios. "Ha sido un auténtico despropósito", ha resumido Dani Cornellà (CUP).
Ha sido un auténtico despropósito
Uno de los principales reproches que se han escuchado este jueves en el Parlament ha sido que el Govern no ha dado las explicaciones que tocaban. Son varios los diputados que han recordado que el ejecutivo catalán garantizó la vuelta del servicio y tuvo que rectificar al día siguiente, cuando se constató que los trenes seguían sin funcionar. El diputado de los Comuns Lluís Mijoler ha lamentado que en ningún momento haya habido "la instrucción clara" del Govern de que los usuarios afectados podían teletrabajar sin temor a ser amonestados por sus empresas.
Las propuestas: auditorías, inversiones y traspaso
Más allá de las críticas, también ha habido espacio para las propuestas. El diputado del PP Alberto Villagrasa ha pedido una "auditoría de seguridad" sobre todas las infraestructuras de Catalunya, no solo las ferroviarias. Su advertencia es que el descarrilamiento en Gelida de hace dos semanas cuestiona la seguridad de toda la red. Los populares han visto cómo varios grupos les señalaban como responsables del caos actual por la falta de inversión en Rodalies del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018). La diputada del PSC Eva Candela ha llevado la voz cantante en este asunto. Según sus datos, cuando gobernaba el PP se ejecutaron un 13% de las inversiones en Rodalies, mientras que el gobierno socialista actual ejecuta el 77%: "Los números son así y no hay más".
Se tiene que acelerar el traspaso
Todos los debates de Rodalies acaban confluyendo siempre en un debate final: si hay que traspasar la gestión del Estado a la Generalitat. Hay una mayoría clara a favor del traspaso que está formada por el PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP. Eso son 107 escaños de 135. El problema es que difieren en cómo debe hacerse. El PSC, ERC y Comuns defienden el modelo que se está aplicando actualmente, que es un traspaso paulatino de las funciones de Renfe a la nueva operadora Rodalies de Catalunya que, aunque depende de la Generalitat, sigue teniendo una mayoría accionarial del Estado a través de Renfe. "Se tiene que acelerar el traspaso", ha pedido la diputada de ERC.
Junts y la CUP, en cambio, consideran que este traspaso está condenado a convertirse en una operación fallida. El partido de Puigdemont ha pedido "la rescisión del contrato a Renfe" para que toda la gestión y toda la infraestructura pase "al cien por cien" bajo control de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). "Los Ferrocarrils de la Generalitat funcionan de maravilla", ha convenido la diputada de Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana. En el extremo opuesto se sitúa Vox, que se opone por completo a este traspaso. El diputado Andrés Bello ha advertido de que, si su partido llega al Gobierno, frenará toda la operación que hay en marcha: "Suprimiremos la sociedad Rodalies de Catalunya".
Peticiones de dimisión
Como era esperable, se han formulado varias peticiones de dimisión por el caos ferroviario de las últimas semanas: la de la consellera de Territori, Sílvia Paneque; la del ministro de Transportes, Òscar Puente, y las de los responsables de Renfe y Adif. Las han formulado todos los partidos menos el PSC, ERC y Comuns. La semana que viene se votarán en el Parlament varias mociones que piden estos ceses. ERC se ha comprometido a votarlas a favor, por lo que tendrían que prosperar. Sin embargo, este jueves, los republicanos han evitado poner el foco en las responsabilidades políticas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- Puigdemont y Junqueras se disputan el apoyo de las patronales a sus propuestas sobre financiación
- El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
- La corrupción, más allá de Koldo o la Gürtel: solo en 2025 fueron procesadas 106 personas por estos delitos en España
- Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al 'sentido común
- El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones
- Detenido Francisco de Borbón, sobrino segundo del Rey Juan Carlos, por implicación en una trama narco