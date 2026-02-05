Aragón y Extremadura, dos citas de proyección nacional por la pugna PP-Vox y el test al Gobierno con Pilar Alegría

Aragón es la segunda parada del ciclo electoral que continuará en marzo en Castilla y León y en verano en Andalucía. Una cita que servirá de termómetro para la política española, en un test de esfuerzo donde los partidos medirán su empuje. Las elecciones de este domingo llegan mes y medio después de los comicios en Extremadura, que pese a estar a 600 kilómetros de la tierra aragonesa, tuvieron también una fuerte dimensión nacional.

En ambos casos el PP medía su fuerza frente a Vox y su capacidad de gobernar en solitario; y en ambos casos el PSOE afrontaba en los comicios un examen al Gobierno, que en el caso de Aragón pone a prueba por primera vez la estrategia del PSOE de situar como candidatos a ministros del Ejecutivo, convirtiendo las urnas en una suerte de plebiscito.

En ambos feudos sus presidentes autonómicos, María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, gobernaban junto a Vox hasta la ruptura en verano de 2024; y en ambos casos convocaron elecciones anticipadas apelando a la estabilidad, ante la falta de una mayoría absoluta y el rechazo de los de Santiago Abascal a aprobar sus presupuestos. Uno de los objetivos a lograr era ampliar los márgenes de apoyo para no depender del partido de ultraderecha.

Un objetivo que no se cumplió en el caso extremeño, donde el PP sigue necesitando a Vox para gobernar, y que a tenor de las últimas encuestas tampoco se prevé para Aragón, donde el PP se quedaría a un puñado de diputados de lograr la mayoría absoluta, situada en 34 diputados. Las encuestas dejan a los populares entre los 28 actuales y los 30 escaños y a Vox cerca de duplicar sus escaños, de los 7 que tiene ahora a los 12 que pronostican los sondeos.

En ambos casos, las campañas electorales tuvieron una dimensión nacional, y todas las formaciones eran conscientes del impacto de los resultados en el resto del país, por ser el primer test de los partidos desde las europeas de 2024 donde se medía por una parte la fuerza de PP y Vox y por otra el peso de bloque de la izquierda.

Uno de los aspectos que da aún más proyección estatal a esta campaña de Aragón es la presencia de Pilar Alegría, que dejó la portavocía del Gobierno para ser candidata del PSOE. Esta circunstancia convierte la cita con las urnas en el primer examen de la estrategia de Pedro Sánchez de situar a sus ministros en los territorios, cuyo resultado será interpretado no sólo a nivel regional sino a nivel nacional.

Y los pronósticos, al igual que en Extremadura, no son buenos para el PSOE. Y sin embargo, el perfil entre sus candidatos es absolutamente opuesto. El socialista Miguel Ángel Gallardo, que encabezó las listas extremeñas, no contaba con el respaldo de Ferraz, que finalmente le mantuvo tras precipitarse el adelanto electoral. También estaba cuestionado por su imputación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Sus resultados reflejaron este desgaste, y el PSOE pasó de los 28 escaños a los 18, provocando la posterior dimisión de Gallardo.

En Aragón, la candidata es el perfil casi opuesto: fuertemente oficialista y alineada con el Gobierno, pero los pronósticos tampoco acompañan. Según las encuestas, los socialistas caerían de los actuales 23 diputados a los 18, hundiéndose por debajo de la veintena e igualando los resultados del PSOE de Lambán en 2015, cuando Podemos irrumpió con 15 parlamentarios, permitiendo un Gobierno autonómico de coalición.

En esta ocasión el bloque de las izquierdas cae en su conjunto, puesto que las bajas expectativas del PSOE se une el hundimiento de la izquierda alternativa. Si en Extremadura estas fuerzas acudieron bajo una misma marca con un notable crecimiento electoral -de 4 a 7 diputados-, en Aragón van en dos papeletas, con unas pobres expectativas. Las encuestan mantienen el único escaño de IU, ahora en coalición con Movimiento Sumar, pero por primera vez deja a Podemos al borde de perder su único diputado.

Unidas por Extremadura, la marca de las izquierdas extremeñas que aglutinaban a Podemos e IU, tenía un referente consolidado como era Irene de Miguel, presente en la política regional desde hace una década, que trató de centrar el debate político en asuntos de la tierra, limitando la presencia de líderes nacionales la última semana de campaña.

A diferencia de esto, en Aragón IU-Sumar va por un lado y Podemos por otro. Ambas papeletas tienen a sendas candidatas ampliamente desconocidas, una circunstancia que están intentando paliar con el desembarco de sus principales dirigentes; IU-Sumar ha hecho un desfile de líderes políticos y ministros, mientras Podemos ha puesto toda la carne en el asador, con una decena de actos de Irene Montero y Ione Belarra -más que en Extremadura- y la irrupción del exvicepresidente Pablo Iglesias en un mitin del partido este mismo miércoles.

Noticias relacionadas

Pero quien ha apostado aún con más fuerza por su marca nacional es Vox, como ya hizo en las elecciones de Extremadura. Santiago Abascal está volcado desde hace semanas en la precampaña de Aragón, donde multiplica sus apariciones y donde el papel del candidato tiene carácter casi secundario. Allí, a diferencia del caso extremeño, su cabeza de lista, Alejandro Nolasco, presenta mayor nivel de conocimiento entre la población, con un 80% según el CIS, después de haber sido vicepresidente del Gobierno aragonés hasta su ruptura en julio de 2024, precisamente a cuenta de la política de inmigración y al rechazo del partido a acoger menores no acompañados en las comunidades autónomas gobernadas en coalición.