Vall d'Hebron

Illa ya se desplaza con una muleta y podría reincorporarse "antes" de lo que pensaba el equipo médico

¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección "poco frecuente" que sufre Salvador Illa?

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una de las reuniones semanales del Govern

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una de las reuniones semanales del Govern / Andreu Dalmau / EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha explicado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya se desplaza con una sola muleta, y ha pronosticado que dada su rápida recuperación podría reincorporarse "antes" de lo que pensaba el equipo médico. Inicialmente, se habló de unas ocho semanas de baja, aunque el equipo médico evita por ahora hablar de una nueva fecha.

Salazar se ha expresado así en una entrevista de Catalunya Ràdio, en que ha detallado que Illa, que al salir del hospital el pasado viernes necesitó la ayuda de dos muletas, puede desplazarse desde este martes con una sola muleta, y que "está recuperando muy rápido la motricidad y la fuerza".

Además, ha explicado que el último control analítico de la infección por la bacteria que le causó una osteomielitis púbica fue "muy favorable", y que están desapareciendo progresivamente los signos de inflamación y de infección.

Por todo ello, ha dicho, podría recuperar su actividad como presidente antes de lo previsto, aunque no ha precisado ningún calendario: "No es mi función decirlo, pero viendo la evolución y el cuadro, es posible que sea antes de lo que pensábamos".

Asimismo, ha afirmado que el presidente querría reincorporarse lo más pronto posible. Deberá seguir el tratamiento para la eliminación de la bacteria, aunque sea por vía oral, pero podría recuperarse funcionalmente antes: "Esto no quiere decir que tenga que estar 8 semanas sin poder moverse de casa".

Finalmente, ha dicho que para realizar viajes oficiales probablemente deberá esperarse "un poco más", y preguntado por cuándo volverá a correr (una de las aficiones de Illa), ha respondido que lo podrán determinar sus médicos, pero que desea que así pueda ser y cuanto antes.

