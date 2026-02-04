Pablo Iglesias irrumpe en un mitin de Podemos en Zaragoza

La cuenta atrás de las elecciones autonómicas de Aragón de 2026 hace días que ya han empezado. Una precampaña plagada de eventos multitudinarios en todos los rincones del territorio, desde los núcleos urbanos más poblados, hasta municipios y localidades de comarcas rurales. Todos los partidos políticos han expuesto a sus candidatos como modelos de pasarela para convencer a la población de a quién otorgar su papeleta, y no podía faltar la presencia de sus líderes nacionales: Alberto Núñez Feijoo, Pedro Sánchez o Santiago Abascal ya han podido ser vistos por Aragón desde el inicio de la precampaña, sin embargo, hay uno que va a hacer su entrada triunfal hoy mismo, a cuatro días del 8F: la antigua cara de Podemos, Pablo Iglesias.

Efectivamente será este miércoles 4 de febrero cuando el ahora comunicador y analista político va a acudir a la capital aragonesa para dar un último empujón a la campaña de Podemos-Alianza Verde y a su principal representante, María Goicoechea. Será en el Centro Cívico Estación del Norte (Arrabal) a las 19.00 horas, con el objetivo de "poner a la izquierda aragonesa en pie" estas próximas elecciones.

Bajo su lema 'Con rasmia', la coalición quiere apelar a un concepto profundamente arraigado en la identidad aragonesa: el empuje, la perseverancia y la capacidad de resistencia frente a la adversidad. Un mensaje que busca movilizar a un electorado progresista que se debate entre la abstención y la fragmentación del voto a pocos días de acudir a las urnas.

La presencia de Iglesias no es casual ni meramente simbólica. Aunque apartado de la primera línea institucional, el exvicepresidente segundo del Gobierno sigue siendo una figura capaz de concentrar focos mediáticos y de atraer a su militancia más fiel. Su visita pretende reforzar el perfil político de María Goicoechea, candidata de Podemos-Alianza Verde, y situarla en el centro del debate público en un momento clave de la campaña, cuando cada acto y cada mensaje cuentan.

Desde la formación morada se entiende que el mitin de este miércoles será uno de los más importantes de la recta final, tanto por la expectación generada como por el contenido político del encuentro, que combinará discurso ideológico, balance de legislatura y llamadas directas a la movilización del voto de izquierdas. El acto está concebido como un espacio abierto a simpatizantes, colectivos sociales y ciudadanía indecisa, con la intención de proyectar una imagen de fuerza, unidad y cercanía.

A cuatro días de las elecciones autonómicas, Zaragoza se convierte así en escenario de una de las últimas grandes apuestas de Podemos-Alianza Verde para revertir las encuestas y consolidar su espacio político en las Cortes de Aragón. Un sprint final para tratar de marcar la diferencia el próximo 8 de febrero.