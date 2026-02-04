Doble convocatoria el sábado
Lluís Llach carga contra la manifestación de usuarios de Rodalies: "Sobreprograman a la ANC"
DIRECTO | Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo
El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha asegurado que la manifestación del próximo sábado convocada por más de una veintena de entidades para protestar contra el servicio de Rodalies "desautoriza implícitamente" la convocada por la Assemblea cinco horas antes. En declaraciones a La 2 Cat, ha lamentado que, cuatro días después de que la ANC y el Consell per la República convocasen la manifestación para el sábado 7 de febrero, plataformas de usuarios hiciesen lo mismo para el mismo día, cinco horas más tarde: "No diré que nos contraprograman, pero sí nos sobreprograman otra manifestación", ha dicho Llach.
"Nos hizo pensar, a la ANC y al Consell, que parecía como si el independentismo no tuviese un papel a jugar", ha explicado el presidente de la Assemblea. La manifestación de la ANC y el Consell per la República, que partirá del monumento a Rafael Casanova de Barcelona y desembocará en la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, tiene como objetivo "denunciar el deterioro de los servicios públicos a causa de la dependencia del Estado español".
A juicio de Llach, "dentro del mundo autonomista, las soluciones al problema de Rodalies solo serán esparadrapos de mala calidad" y dentro de tres años todo seguirá "igual" porque "no hay voluntad de arreglar" el sistema.
"Parece que la independencia sea el sarampión"
La semana pasada, en la presentación de la movilización de la ANC, que tendrá como lema '¡Basta! Única vía: Independencia', Llach ya cargó contra los convocantes de la manifestación de usuarios de Rodalies y, aunque aseguró que no le "molesta para nada" que haya otras entidades que convoquen una protesta, sí le parece "incomprensible" que la hayan planificado para el mismo día.
"Sólo les pedíamos que no la convocasen el mismo día", afirmó Llach, quien se quejó de que, en su opinión, parece que la independencia sea "el sarampión para alguna gente" cuando, a su juicio, es "la solución". "Sin la independencia nunca tendremos ni recursos ni el derecho a decidir cómo, cuándo y dónde aplicarlos", defendió.
Asimismo, el presidente de la ANC insistió en que las dos protestas previstas "no son incompatibles" y, si se celebrasen en días distintos, incluso "se podrían retroalimentar".
"No me interesa tener un Vox catalán"
Por otro lado, Llach ha expresado su rechazo por ver "al final de su vida" que gente que "quiere a Catalunya se van a un parafascismo trumpista", en referencia a Aliança Catalana, de quien ha dicho que es "un Vox catalán". "Aliança Catalana es una producción para intentar bloquear al independentismo. Es una producción muy a favor de impedir mayorías independentistas", ha apuntado Llach.
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
- Puigdemont y Junqueras se disputan el apoyo de las patronales a sus propuestas sobre financiación
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- El PP acusa al Gobierno de incurrir en 'un incumplimiento grave' de las obligaciones de mantenimiento de infraestructuras de la UE
- La corrupción, más allá de Koldo o la Gürtel: solo en 2025 fueron procesadas 106 personas por estos delitos en España
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones