El Govern sanciona con 400 euros a la ANC por desórdenes públicos durante la visita de Felipe VI a Montserrat

El Departament de Interior ha hecho una propuesta de sanción a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por no impedir que se produjeran incidentes durante la visita del Rey Felipe VI a Montserrat el pasado 23 de junio. Así lo ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, en su comparecencia en la comisión parlamentaria de Interior i Seguretat Pública junto al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, se ha propuesto multar a la ANC con 400 euros por no comunicar la protesta, no acatar las órdenes de los Mossos y provocar desórdenes públicos que impidieron el recorrido previsto por la comitiva del monarca por carreretera. Esta sanción es recurrible y se está en trámite de alegaciones.

En el Parlament, la consellera ha explicado que el año pasado se comunicaron 5.234 manifestaciones en Catalunya, entre las que no se encuentra la de Montserrat por la visita de los Reyes: "La organización no colaboró lo suficiente para que no se produjeran ciertos desórdenes", ha espetado.

Parlon y Trapero han comparecido por la actuación de los Mossos d'Esquadra durante varias protestas, manifestaciones y fiestas populares que se han celebrado en Catalunya en los últimos meses. Una de ellas fue la visita de los Reyes a Montserrat cuando 200 manifestantes cortaron el acceso por carretera a la Abadía lo que hizo que Felipe VI y Leticia tuvieran que llegar en helicóptero a los jardines traseros del recinto. Entraron a la basílica por el claustro.

El director general de la Policía ha remarcado que la concentración no fue comunicada pero que el dispositivo policial permitió que los manifestantes se movieran por toda la parte pública del recinto para ejercer su derecho a la protesta, así como pudieron colocar simbología y pancartas contra los monarcas. Los incidentes tuvieron lugar cuando los concentrados cortaron la carretera de acceso y los agentes los sacaron, pese a que se intentó mediar con ellos para que siguieran la protesta en la acera.

Después los Mossos hicieron una línea policial para impedir que los manifestantes fueran hacia la zona en la que aterrizó el helicóptero y se registraron momentos de tensión cuando "se intentó superar por la fuerza", según Trapero. En este sentido ha explicado que hay un procedimiento judicial abierto por un delito de atentado a la autoridad contra un manifestante por golpear en la oreja un cabo de la Brigada Móvil de los Mossos. También Interior tiene una acta administrativa abierta contra una mujer por organizar una manifestación no comunicada. Durante esta protesta también se atendió a un manifestante que sufrió una patología cardíaca.

Protestas por la 'flotilla'

En estas comparecencias los partidos de la oposición también han pedido explicaciones por el uso de gas pimienta por parte de los Mossos durante las manifestaciones de apoyo a la Global Sumud Flotilla y Palestina que se celebraron en Barcelona a inicios de octubre pasado. Trapero ha insistido en que los agentes usan este gas ante situaciones de "violencia generalizada" y "de urgencia y con riesgo existente".

Los Mossos utilizó este sistema de dispersión de manifestantes ante la violencia de algunos de ellos contra la policía cuando les impedían cortar la Ronda Litoral, evitar una detención o la "desobediencia" al impedir la salida del autobús de un equipo de baloncesto de Israel que se alojaba en Sants el 15 de octubre, según Trapero. Ha recordado que los manifestantes lanzaron piedras, botellas, pirotecnia y hasta artefactos explosivos domésticos con ácido contra los agentes y que por eso se decidió usar el gas pimienta siempre desde "un ángulo elevado" para evitar "que impactara de frente ante los manifestantes".

Trapero también ha señalado la violencia de estos "grupos organizados" tanto contra los agentes como contra comercios e instituciones y ha señalado que algunos restaurantes de comida rápida quedaron vandalizados y se quemaron vehículos y contenedores para hacer barricadas durante los enfrentamientos. Además, hubo unos 37 mossos lesionados así como unos 40 detenidos durante los incidentes tanto de estas manifestaciones como cuando se hizo una huelga general por Palestina el 15 de octubre. La policía catalana abrió un expediente interno por las lesiones de un fotoperiodista al recibir el impacto de un proyectil de foam cerca del consulado de Israel tras el disparo de un agente.

Policía "modélica"

Parlon ha explicado que los Mossos "garantizan las protestas de los manifestantes", además de proteger las infraestructuras críticas y edificios institucionales durante estas movilizaciones. También ha remarcado la importancia de la unidad de mediación de los Mossos para evitar "situaciones difíciles en la mayoría de los casos" y ha cargado contra los "violentos" que actúan "encapuchados para lanzar cócteles Molotov, bengalas, piedras o botellas".

La consellera ha reivindicado que la labor del cuerpo es "modélica" y ha añadido que "los Mossos son un garante de primer orden", ya que sus actuaciones se guían por los principios de "proporcionalidad" y "ponderación". También ha añadido que estas "intervenciones" están "medidas y supervisadas" con controles internos y externos.