El Govern estudia cómo compensar a las empresas perjudicadas por el caos de Rodalies

El Govern estudia cómo paliar el perjuicio que el caos de Rodalies está provocando en las empresas catalanas. Así lo ha revelado la consellera de Economia, Alícia Romero, que en una entrevista en TV3 ha detallado que el asunto formó parte del debate del Executiu del martes y que próximamente tendrán una reunión con las patronales para abordar una situación que, ha asegurado, "preocupa" a la Generalitat. El Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya ha estimado en nueve millones de euros diarios las pérdidas que suponen las inversiones en transportistas y en los trabajadores para llegar a su destino por vías alternativas, además de los costes laborales de los trabajadores que llegan tarde.

Romero ha admitido que el Govern no tiene todavía el cálculo del impacto económico que ha supuesto para las arcas de la Generalitat los 15 días que suma la crisis de Rodalies, pero ha vuelto a insistir en que Catalunya exigirá al Estado que pague la factura que supone la contratación de informadores de urgencia, levantar peajes, contratación de autobuses y la suspensión de la zona de bajas emisiones para facilitar la movilidad mientras los trenes no recuperan cierta estabilidad.

La negociación de los presupuestos

La consellera se ha referido también a la negociación de presupuestos que arrancará la semana que viene después de que este martes lograra despejar el camino con los Comuns. "Es un gesto de generosidad y responsabilidad en un momento complicado", ha asegurado sobre el hecho que el grupo de Jéssica Albiach se siente en la mesa a hablar de las cuentas en plena crisis de Rodalies. También ha asegurado que espera lograr sumar a ERC a esas negociaciones con el objetivo de que los presupuestos entren en vigor antes del mes de abril, pese a que los republicanos no se mueven ni un ápice de su exigencia de un gesto por parte del Gobierno para avanzar en la recaudación del 100% del IRPF.

"Estamos trabajando con el ministerio y dedicando todos los esfuerzos, porque eso no depende de nosotros. No es fácil", ha afirmado Romero, que ha hecho hincapié en que Catalunya es la única comunidad que tiene interés en este asunto. Aunque ha subrayado que la delegación de esa recaudación "no es sencilla", ha recordado que el Govern ha cumplido con lo pactado con el partido de Oriol Junqueras, que era presentar el modelo de la nueva financiación. La consellera se ha mostrado "esperanzada" en que esa propuesta pueda aprobarse en el Congreso. De hecho, este jueves inicia una ruta por el territorio, empezando por Manresa y Girona, para explicar las bondades del modelo esbozado.