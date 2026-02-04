ERC, Comuns y CUP exigen al Govern que vete las empresas israelíes en el Mobile

ERC, Comuns y CUP han exigido al Govern que cumpla las resoluciones aprobadas por el Parlament contra la presencia de empresas israelíes en eventos organizados por la Fira de Barcelona, como el Mobile World Congress, que abrirá sus puertas el próximo 2 de marzo de 2026. "Las empresas que se lucran del negocio de la muerte no deben poder exponer sus tecnologías en nuestro país y usar Barcelona como escaparate", ha declarado la diputada de ERC Mar Besses en una rueda de prensa en el Parlament, junto a representantes de 'Prou Complicitat' y la 'Comunitat Palestina a Catalunya', además de diputados de Comuns y CUP.

Tanto Besses como Andrés Berrio (Comuns) y Laure Vega (CUP) han exigido a Salvador Illa que no solo dé cumplimiento al mandato de la Cámara catalana, sino que actúe respetando el Derecho Internacional, que exige prevenir, perseguir y sancionar los delitos de genocidio, que es como catalogó en septiembre una comisión de investigación de la ONU la actuación de Bejamin Netanyahu en la Franja de Gaza, con más de 72.000 gazatíes muertos en dos años. Además, hacen extensiva esta reclamación al Ayuntamiento de Barcelona, cuyo pleno también se ha posicionado a favor de resoluciones que piden el veto a estas empresas.

"Coherencia" con Palestina

Las tres formaciones, que han vuelto a registrar una nueva resolución en el Parlament para respaldar esa posición como "vía de presión", piden a las instituciones "coherencia" y "contundencia" con sus postulados. Tanto Illa como el alcalde Jaume Collboni han hablado abiertamente del genocidio contra el pueblo palestino y han pedido el alto el fuego, que, si bien Israel anunció en octubre, muchas organizaciones internacionales han denunciado su incumplimiento. Desde entonces han muerto unos 500 palestinos por bombardeos del ejército israelí. "Cada pequeño gesto de complicidad de las instituciones, después de que el pueblo catalán se haya manifestado en contra de ser cómplices [del Gobierno de Netanyahu], es inadmisible. Palestina necesita hechos, no palabras", ha espetado Vega.

Berrio, por su parte, ha presionado al Govern y al Ayuntamiento para que hagan valer su peso en el Consejo General de la Fira -un consorcio entre Generalitat, Ajuntament de Barcelona y Cambra de Comerç- y eviten que empresas de Israel puedan exhibir su tecnología en sus instalaciones, algo que, de hecho, ya está ocurriendo esta semana con la celebración del Integrated Systems Europe (ISE), donde hay más de un centenar de organismos israelíes presentes,algunos de los cuales, han denunciado desde el atril, "tienen relación directa con el ejército de Israel". Además, los tres partidos han solicitado una reunión con el director general de la Fira, Constantí Serrallonga, para trasladarle su petición.

La participación de Israel, pese al boicot

La petición ya se hizo el año pasado y se aprobó en la Cámara catalana con los votos del PSC, pero entonces las instituciones no tuvieron que mover ficha porque fue el propio Gobierno de Israel quien decidió boicotear el evento en 2026 y no enviar a sus empresas como respuesta al embargo de armas a Israel decretado por Pedro Sánchez. Pese a ese anuncio, hecho a finales de año, Israel sí participará en el Mobile, como se desprende de la página web del evento, con organismos dependientes del Ejecutivo de Netanyahu inscritos.

"No entendemos qué más tiene que pasar para que la Fira de Barcelona, un consorcio de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, cumpla con sus obligaciones e impida que empresas cómplices del genocidio expongan su tecnología aquí", ha denunciado Alys Samson, de 'Prou Complicitat', que ha tildado de "inadmisible" la situación.

Noticias relacionadas

La propuesta que han registrado ERC, Comuns y CUP necesitará los votos del PSC para prosperar, un apoyo que los socialistas ya dieron en un texto de julio que instaba al Govern a actuar en los siguientes términos: "Trasladar al Consejo de Administración de la Fira que no haya pabellones del Gobierno de Israel, ni de empresas armamentísticas o de cualquier otro sector que se lucren del genocidio, ocupación, aparheid y colonización del pueblo israelí".