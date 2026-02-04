ERC y Comuns piden que el coste de la vida se contemple en la nueva financiación y Junts insiste en el concierto económico

El Parlament ha anticipado este miércoles la discusión que se tendrá dentro de unos meses en el Congreso, cuando se debata el nuevo modelo de financiación pactado con el Gobierno y con ERC. A pesar del acuerdo, los republicanos han aprovechado la comparecencia de la consellera Alicia Romero en la comisión de Economia para recordarle las asignaturas pendientes. Así, el partido liderado por Oriol Junqueras ha señalado que continúa a la espera la tramitación de la ley para que Catalunya pueda avanzar en la recaudación del IRPF. También ha reclamado que el nuevo cálculo del ministerio de Hacienda tenga en cuenta el coste de la vida, más elevado en Catalunya que en otras comunidades. Los Comuns han hecho la misma petición, mientras que Junts ha insistido en su propuesta de concierto económico.

El diputado posconvergente Antoni Castellà ha sostenido que el modelo pactado entre ERC y el Gobierno dista mucho del pacto de investidura de Salvador Illa, al considerar que no es "singular" ni "garantiza la ordinalidad" si se calcula con la población real y no la ajustada. "Ha hecho un discurso de ministra, es coherente con su formación política, pero no es lo que pactaron", ha manifestado el parlamentario, que ha asegurado que el modelo anunciado mantiene Catalunya "en el régimen común" y "en el 'café para todos'".

Castellà ha defendido que solo se puede ser "solidario si te sobra el dinero" y ha hecho referencia a algunas cuestiones de actualidad como el caos de Rodalies, las listas de espera en sanidad y dependencia o "los 10.000 expedientes de la DGAIA sin resolver". "La solidaridad tiene sentido cuando te sobra el dinero, no tiene sentido ser solidario si tienes que endeudarte. Cuando te la dictan los otros se llama espolio", ha rematado, pese a que ha asegurado que aún hay una "oportunidad" de mejorar el acuerdo. Para Junts, sin embargo, solo sería aceptable un modelo que deje Catalunya fuera de la LOFCA.

ERC reclama el IRPF

Las críticas de los posconvergentes han sido respondidas por el diputado de ERC Albert Salvadó. El parlamentario ha reconocido que "no es el modelo perfecto", ERC también defiende un concierto, pero ha alegado que es una "mejora sustancial". "Es más justo y equitativo", ha alegado el republicano, a pesar de dejar claro que su formación no da la negociación "por cerrada". Así, Salvadó ha vuelto a recordar a los socialistas la proposición de ley para habilitar a Catalunya a recaudar el IRPF presentada por ERC y que sigue a la espera de ser tramitada. "Tienen faena en Madrid, si no, no habrá presupuestos", ha sostenido, en referencia a las cuentas de la Generalitat para este 2026.

La consellera de Economia, Alícia Romero, durante su comparecencia en el Parlament para informar del nuevo modelo de financiación / Quique García / EFE

David Cid, de los Comuns, también ha defendido el acuerdo ante las críticas tanto del PP y Vox como de Junts. Cid ha asegurado que el texto no puede ser un "atraco a mano armada" como defienden los primeros, y al mismo tiempo suponer para Junts que Catalunya "entrega todas las armas". De todos modos, igual que ERC, ha lamentado que los cálculos no tengan en cuenta el coste de la vida y ha instado a modificar esta cuestión durante el debate parlamentario en el Congreso. La petición ha sido respaldada por la CUP.

En cambio, el PP y Vox han cargado duramente contra el nuevo modelo, que han asegurado que se ha negociado en "los despachos". "Es un atropello institucional. La financiación autonómica no puede ser una moneda de cambio para sobrevivir un día más en la Moncloa", ha rematado Juan Fernández. Aliança Catalana, como ocurre habitualmente, no ha participado de la comisión.

En el turno de réplica, Romero ha lamentado que en la negociación con el Gobierno finalmente no se incluyera el coste de la vida, aunque se ha comprometido a trabajar para introducirlo en el Congreso, y también ha asegurado a ERC que se esforzará para que salga adelante la propuesta sobre la recaudación del IRPF. A pesar de las críticas, la consellera de Economia se ha mostrado esperanzada con conseguir sumar a Junts en el acuerdo, cuyos votos son imprescindibles para que prospere en la Cámara baja. "Con el PP no tengo demasiadas esperanzas, las tengo más con Junts", ha concluido.