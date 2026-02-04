Los Comuns exigirán al Govern 30 millones de euros en los presupuestos para combatir el sinhogarismo

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha explicado que pondrán como condición durante la negociación para aprobar los presupuestos de 2026 que el Govern destine 30 millones de euros a la lucha contra el sinhogarismo. "Es una cuestión de derechos humanos, de dignidad, no es una cuestión de caridad y, por tanto, necesitamos un plan de choque para atender a todas las personas que han perdido el hogar", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya'.

La dirigente ha detallado que estos recursos se deberían dedicar a "equipos de calle" con educadores sociales y profesionales de derechos sociales y sanitarios; el despliegue de alojamientos temporales de urgencia, como alberges o pensiones; y finalmente, alojamientos de inclusión para que, después de ser atendidos de urgencia, las personas sin hogar puedan recuperar su situación.

Rodalies y vivienda, carpetas clave

Más allá de los recursos contra el sinhogarismo, ha avanzado que situarán como prioridades en la negociación presupuestaria el transporte público, especialmente Rodalies; el derecho a la vivienda, y políticas de derechos sociales, salud y educación, entre otros temas.

En materia vivienda, ha recordado que tienen un grupo de trabajo con el Govern para estudiar la prohibición de las compras especulativas, y que este será un tema que estará "en el centro de la negociación". "Estamos viendo que el 60% de las compras de vivienda en nuestro país se está pagando al contado. Es decir, es que no las compramos ni tú, ni yo, ni la compañera de al lado. Es que estamos hablando o de rentistas, o de especuladores o de fondo buitre que están comprando vivienda a raudales para hacer negocio", ha criticado.

Sobre la crisis de Rodalies, ha calificado de verdadero desastre la situación, y ha dicho que el sistema está "secuestrado por Renfe y por Adif", que cree que no se ponen de acuerdo, motivo por el cual se debe acelerar el traspaso para que la Generalitat sea quien tenga la primera y última palabra sobre el servicio, en sus palabras.

Los Comuns no han pedido la dimisión de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque: "¿A mí de qué me sirve que dimita ahora mismo en medio de la crisis la consellera Paneque?", ha argumentado, y ha añadido que su formación lo que considera necesario es que deje alguna de sus varias responsabilidades. "Yo creo que ese macrodepartamento no es funcional. Y creo que se está demostrando durante toda esta crisis de Rodalies", y ha pedido al Govern que reflexione sobre esto cuando termine la crisis, aunque ha descartado entrar a formar parte del Ejecutivo.

Decreto ómnibus

Finalmente, sobre el decreto ómnibus del Govern para la revalorización de las pensiones y que incluía la prórroga a los desahucios, ha criticado la posición de PNV y de Junts en el Congreso, y ha cuestionado "cuál es el problema" de estas medidas. Tras la decisión del Gobierno de trocear el decreto y de dejar fuera de la nueva ley sobre desahucios a los propietarios de un piso en alquiler, ha dicho que prefería la ley anterior, y ha preguntado a Junts: "¿Qué país aman ellos? Quiero recordar que la gente en situación vulnerable también forma parte de nuestro país. Y, por tanto, es ciudadanía a la que también debemos proteger".