Romero inicia un 'tour' por Catalunya para defender el nuevo modelo de financiación

La consellera de Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, empezará este jueves un 'tour' por Catalunya para defender las bondades del nuevo modelo de financiación. Serán encuentros con los representantes institucionales y agentes económicos y sociales de cada zona con el objetivo de explicar "los principales ejes de la propuesta" sobre el nuevo modelo que han pactado el Gobierno, la Generalitat y ERC.

Romero empezará en Manresa, en la Fundació Althaia, a donde acudirá acompañada por el secretario de Governs Locals, Xavier Amor, y la delegada territorial del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero. El viernes estará en Girona, en la sede delegación del Govern en esta ciudad, e irá acompañada por el delegado, Xavier Guitart. Los encuentros empezarán con una exposición inicial de la consellera abierta a todo el mundo, y el resto de la sesión será a puerta cerrada.

"Es importante que todo el mundo conozca el modelo de financiación y sus elementos positivos: es un modelo más transparente, más igualitario y que cumple con el principio de ordinalidad", ha explicado en declaraciones a TV3. Un modelo que ahora ha llegado el momento, según la consellera, de explicarlo de "primera mano" a los alcaldes y a los principales actores de la sociedad civil.

El nuevo modelo de financiación es, por ahora, un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno, la Generalitat y ERC sobre el que aún pesan muchas incógnitas. La primera, cuándo se llevará al Congreso en forma de ley para que empiece su recorrido parlamentario. La segunda, y aún más importante, si conseguirá los votos para salir adelante y aprobarse de forma definitiva. Por ahora no los tiene y la lista de opositores es larga, empezando por el PP y Vox y siguiendo por Junts.

Con este 'tour' que empezará en Manresa, Romero busca crear un clima favorable a la propuesta para que poco a poco sea defendida por una mayoría de catalanes. Es importante forjar un consenso amplio para luego poder ir sumando adeptos de otros partidos en el Congreso.

Sin presupuestos

La consellera se lanza a buscar apoyos a la financiación en el momento más delicado del Govern desde que empezó su mandato en agosto de 2024. Primero, porque los trenes de Rodalies siguen fallando y cada día que pasa va minando la paciencia de la opinión pública. El segundo, que afecta especialmente a Romero, es que sigue sin tener garantizada la aprobación de los presupuestos catalanes de 2026.

El gran problema con las cuentas es que el Govern y ERC no se ponen de acuerdo para empezar a negociar. El partido de Junqueras reclama, antes de sentarse en la mesa, tener el compromiso explícito del Gobierno del PSOE de que aceptará que Catalunya recaude el IRPF. El ejecutivo catalán, por su parte, replica que no hay tiempo que perder y asegura que este compromiso tarde o temprano llegará.

La consellera ha apelado a la "responsabilidad" de ERC para comenzar ya la negociación y ha recordado que el Govern está comprometido en que Catalunya pueda algún día gestionar "todos" sus impuestos. Sin embargo, al líder de ERC, Oriol Junqueras, no le vale con esta declaración de buenas intenciones. "Con buena voluntad no es suficiente", ha dicho en Catalunya Ràdio.