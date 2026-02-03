Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesRedes socialesZBEPensionesZapateroBandas latinasBarcelonaL'HospitaletObús ToulouseCáncerEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

En una sentencia

El Supremo establece que las subvenciones a comunidades de propietarios no pueden afectar al ingreso mínimo vital de los vecinos

La Sala de lo Social declara que las ayudas para arreglar una fachada son independientes de las que pueden recibir las personas que residen en el inmueble

Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo. / Carlos Luján - Europa Press

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo ha dado la razón a una beneficiaria del ingreso mínimo vital a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le suspendió la prestación por considerar que una subvención para arreglar la fachada que había recibido la comunidad de propietarios en la que residía debía ser computada como su propia renta, en proporción a la participación de su vivienda en la comunidad. Ello suponía que perdiera el ingreso mínimo vital

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo extiende al ingreso mínimo vital el mismo criterio que ya había aplicado anteriormente en varias sentencias de 2023 y 2024 al complemento de mínimos de las pensiones de jubilación, dado que la Seguridad Social también intentaba tenerlas en cuenta en estos casos y retiraba el complemento que garantizaba a los jubilados cobrar la pensión mínima al computar como renta este tipo de ayudas públicas recibidas por la comunidad de propietarios en la que residen.

Noticias relacionadas y más

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirma que dichas prestaciones tienen por objeto paliar una situación de necesidad y la subvención recibida por la comunidad de propietarios está vinculada a un objetivo que no permite que el beneficiario la utilice para atender sus necesidades propias, lo que hace plenamente compatible las dos prestaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
  3. Puigdemont y Junqueras se disputan el apoyo de las patronales a sus propuestas sobre financiación
  4. El PP acusa al Gobierno de incurrir en 'un incumplimiento grave' de las obligaciones de mantenimiento de infraestructuras de la UE
  5. Condenado un Guardia Civil destinado en Moncloa por emborracharse y hacerle un 'calvo' al jefe de los escoltas de Sánchez
  6. El asesino de Ernest Lluch, al policía que lo trasladaba a la Audiencia: 'Con este atentado acertamos plenamente
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

ERC mantiene el rechazo a negociar los presupuestos pese al acercamiento entre el Govern y los Comuns

El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones

El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones

El Supremo establece que las subvenciones a comunidades de propietarios no pueden afectar al ingreso mínimo vital de los vecinos

El Supremo establece que las subvenciones a comunidades de propietarios no pueden afectar al ingreso mínimo vital de los vecinos

El Gobierno deja fuera de la moratoria antidesahucios a los pequeños propietarios para atraer a Junts

El Gobierno deja fuera de la moratoria antidesahucios a los pequeños propietarios para atraer a Junts

El Parlament pedirá la dimisión de Paneque por el caos de Rodalies

El Parlament pedirá la dimisión de Paneque por el caos de Rodalies

El Govern pide a los empresarios que apoyen "fuerzas democráticas" tras la cita con Orriols

El Govern pide a los empresarios que apoyen "fuerzas democráticas" tras la cita con Orriols

Junts se muestra escéptico ante el pacto entre el Gobierno y el PNV que rebaja las medidas antidesahucio

Junts se muestra escéptico ante el pacto entre el Gobierno y el PNV que rebaja las medidas antidesahucio