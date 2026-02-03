Un año de prisión para un cartero de Vic por tirar propaganda electoral de Junts a la basura

Un cartero de Vic ha aceptado un año de prisión por tirar centenares de cartas, sobre todo propaganda electoral de Junts, a un contenedor de papel. El hombre se enfrentaba a un año y medio de prisión en un juicio con jurado popular que debía celebrarse estos días en la Audiencia de Barcelona, pero un acuerdo con la Fiscalía ha rebajado la pena de prisión y la multa, aunque le ha mantenido la inhabilitación para empleo público durante tres años. Las cartas fueron encontradas por unos vecinos, que avisaron a Correos y a la policía. El juicio no se ha celebrado.

Según el escrito de conformidad pactado entre la Fiscalía y la defensa, J.P.M., de 64 años, era empleado laboral fijo de Correos desde noviembre de 2006 y desde 2007 repartía a pie por la capital de Osona en el turno de mañana. En noviembre de 2019 era el encargado en su zona de la correspondencia ordinaria y de la propaganda electoral de las elecciones generales de ese mes. Sin embargo, tiró dos cartas de Movistar, una de Google, una de Naturgy y 201 de Junts per Catalunya en un contenedor de papel y cartón cercano al centro cívico Mossèn Josep Guiteras.

Unos vecinos encontraron la correspondencia tirada y avisaron a Correos. Un funcionario de la empresa pública se desplazó hasta el lugar y recuperó las cartas, que fueron entregadas a sus destinatarios al día siguiente.

Por todo ello, el hombre ha sido condenado a un año de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documentos, además de una multa de 1.050 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años.