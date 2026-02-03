ERC mantiene el rechazo a negociar los presupuestos pese al acercamiento entre el Govern y los Comuns

El Govern y los Comuns han anunciado este martes su disposición a empezar a negociar los presupuestos de la Generalitat de este año después de que el ejecutivo de Illa haya anunciado las primeras multas por vulnerar la ley de vivienda. Pero para que haya presupuestos, el Govern también deberá sentar a ERC a la mesa de negociación y, por ahora, no lo tiene asegurado. El partido de Junqueras sigue rechazando abrir conversaciones formales.

La encargada de fijar la posición de los republicanos ha sido su portavoz en el Parlament, Ester Capella. Ha dicho que su partido no quiere negociar las cuentas porque sigue sin concretarse la última condición que han puesto para sentarse a hablar con el Govern de Illa: que el Gobierno de Pedro Sánchez se avenga a que Catalunya pueda recaudar en el futuro el IRPF que se paga en la comunidad.

El Gobierno del Estado tiene que mover la ficha que corresponde Ester Capella — Portavoz de ERC en el Parlament

"Si no pasa una cosa -que se desencalle el IRPF-, no puede pasar la otra -que ERC negocie los presupuestos-. Estamos esperando que el Gobierno del Estado mueva la ficha que corresponde", ha expuesto Capella. ERC no está exigiendo al PSOE tener aprobada la ley del IRPF para sentarse a negociar los presupuestos, pero sí quiere que, al menos, exista el compromiso que se estudiará a fondo la posibilidad.

Una ley en espera

El partido de Junqueras tiene registrada una ley en el Congreso que en la que se recoge toda la estructura jurídica que permitiría a la Generalitat recaudar el IRPF que se paga en Catalunya a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Es una ley que los republicanos quieren elevar al pleno de la Cámara Baja este mismo mes y reclaman la garantía del PSOE de que será admitida a trámite para que tenga recorrido parlamentario. Ahora mismo no la tienen.

La ley de los republicanos modifica tres normativas actuales, entre ellas la Lofca -Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas-, para que todas las comunidades que lo deseen, y no solo Catalunya, puedan recaudar el IRPF. Esto es un gesto para que la norma tenga apoyos más allá de Catalunya y no pueda ser impugnada con el argumento de que se rompe el principio de igualdad entre españoles. El PSOE sigue sin ver claro su apoyo.

Noticias relacionadas

"Lo antes posible"

Minutos después de que ERC mantuviera inalterable su rechazo a negociar las cuentas, el PSC ha pedido a los republicanos que reconsideren su negativa. La portavoz socialista en el Parlament, Elena Díaz, ha dicho que Catalunya necesita presupuestos "lo antes posible" porque son "totalmente necesarios" para mejorar muchos aspectos, entre ellos, los problemas en las movilidad. Sin embargo, ha evitado presionar en exceso a los republicanos y se ha mostrado convencida de que tarde o temprano se desbloquerá la situación.