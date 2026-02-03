Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesCáncerCaso FlechaBarcelonaCatalunyaRedes socialesZBEParoIsabel CoixetJavier CastilloEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Por parte de la Fiscalía

El PP señala un "uso político" de la sanidad tras el archivo de las denuncias por el cribado de cáncer en Andalucía

La Fiscalía archiva las denuncias contra los altos cargos del SAS por el cribado del cáncer de mama

El PP catalán propone ampliar el cribado del cáncer de mama y reclama más recursos para la atención integral

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez. / PP - Archivo

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha celebrado este martes el archivo por parte de la Fiscalía de las denuncias contra los altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el cribado del cáncer de mama. "Este es el mejor ejemplo de que no se puede utilizar la sanidad como un campo de confrontación política", ha afirmado Fúnez desde Barcelona, donde se ha desplazado para mantener una reunión con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Acompañada por el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, y por el presidente del PP de Barcelona, Dani Sirera, la dirigente popular ha asegurado que "no todo vale" a la hora de hacer política. Fúnez ha aludido así a las críticas de varios partidos por los fallos en el programa andaluz de detección del cáncer de mama, un caso que llevó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a destituir a la consejera de Salud.

La Fiscalía ha archivado, por el momento, la causa contra los responsables de los programas de detección de este tipo de cáncer, dependientes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, pero sigue investigando los errores detectados en el cribado que provocaron que el SAS no avisara a más de 2.000 mujeres con un resultado radiológico no concluyente de que debían someterse a una segunda prueba para confirmar o descartar la enfermedad.

Noticias relacionadas

Pese a ello, Fúnez ha insistido en denunciar lo que considera el uso de este asunto como una arma política contra el PP. "Pedimos y exigimos que se saque el sectarismo de la sanidad y la confrontación del debate en política sanitaria. Piensan que perjudican a un partido, pero a quien perjudican realmente es a todos los españoles", ha señalado. A su juicio, esta dinámica genera "inseguridad" y "miedo" entre las mujeres andaluzas que se sometieron a pruebas para detectar el cáncer de mama en los últimos meses.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
  3. Puigdemont y Junqueras se disputan el apoyo de las patronales a sus propuestas sobre financiación
  4. El PP acusa al Gobierno de incurrir en 'un incumplimiento grave' de las obligaciones de mantenimiento de infraestructuras de la UE
  5. Condenado un Guardia Civil destinado en Moncloa por emborracharse y hacerle un 'calvo' al jefe de los escoltas de Sánchez
  6. El asesino de Ernest Lluch, al policía que lo trasladaba a la Audiencia: 'Con este atentado acertamos plenamente
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

Dos de cada tres catalanes quieren limitar la llegada de inmigrantes

Dos de cada tres catalanes quieren limitar la llegada de inmigrantes

Un año de prisión para un cartero de Vic por tirar propaganda electoral de Junts a la basura

Un año de prisión para un cartero de Vic por tirar propaganda electoral de Junts a la basura

El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida

El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida

Zapatero y Aznar se convierten en armas arrojadizas de PP y PSOE por sus vínculos con Venezuela y Epstein

Zapatero y Aznar se convierten en armas arrojadizas de PP y PSOE por sus vínculos con Venezuela y Epstein

El PP señala un "uso político" de la sanidad tras el archivo de las denuncias por el cribado de cáncer en Andalucía

El PP señala un "uso político" de la sanidad tras el archivo de las denuncias por el cribado de cáncer en Andalucía

El Govern despeja el camino con los Comuns para los presupuestos pendiente de ERC

El Govern despeja el camino con los Comuns para los presupuestos pendiente de ERC

El Parlament pedirá la dimisión de Paneque por el caos de Rodalies

El Parlament pedirá la dimisión de Paneque por el caos de Rodalies

El Supremo establece que las subvenciones a comunidades de propietarios no pueden afectar al ingreso mínimo vital de los vecinos

El Supremo establece que las subvenciones a comunidades de propietarios no pueden afectar al ingreso mínimo vital de los vecinos