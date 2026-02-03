El Parlament pedirá la dimisión de Paneque por el caos de Rodalies

La semana que viene el Parlament pedirá formalmente la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, por el caos de Rodalies. Lo hará a través de cuatro mociones que han presentado Junts, ERC, el PP y la CUP que tendrán los votos suficientes para prosperar. Toda la oposición menos los Comuns ya ha anunciado su voto a favor de pedir la dimisión, lo que permite anticipar que las mociones saldrán adelante en aquellos puntos en los que se repruebe la gestión del Govern.

La petición de dimisión de Paneque no tiene efectos vinculantes. Es decir, el único que puede tomar la decisión de cesarla o no es el president Salvador Illa, pero un pronunciamiento así de la Cámara añade presión en contra de la consellera. Además, no es la primera vez que el Parlament se pronuncia en contra de la gestión del departamento de Territori. Paneque ya fue reprobada en marzo del año pasado también por la gestión de los trenes. En el pleno de la semana que viene la Cámara también reclamará la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de los máximos dirigentes de Renfe y Adif.

Este martes varios partidos han desfilado por la sala de prensa del Parlament y la cuestión de Rodalies ha vuelto a centrar la mayoría de intervenciones. Las críticas de la oposición ya no se centran solo en el mal funcionamiento de los trenes, que este martes han vuelto a fallar, sino sobre todo en el incumplimiento reiterado de las promesas de la Generalitat de que el servicio volverá a la normalidad cuanto antes. Culpan a Paneque de estas promesas incumplidas.

No está haciendo lo que toca. Han hecho muchos anuncios y no ha garantizado el regreso de la movilidad Ester Capella — Portavoz de ERC en el Parlament

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha defendido que la consellera "no está a la altura del cargo y tiene que dimitir de una vez por todas". Lo mismo ha pedido el portavoz de Vox, Joan Garriga: "Rodalies es como una serie de Netflix de ciencia ficción. El problema es que es la pura realidad", ha lamentado Garriga. La petición de dimisión más sonora es la de ERC, ya que los republicanos son socios del Govern en el Parlament. Su portavoz parlamentaria, Ester Capella, ha explicado así el motivo: "No está haciendo lo que toca. Han hecho muchos anuncios y no ha garantizado el regreso de la movilidad".

Plena confianza y total apoyo a la consellera Elena Díaz — Portavoz del PSC en el Parlament

A falta de conocer la posición de los Comuns, ahora mismo la única defensa que tiene Paneque en la Cámara es la de su propio partido, el PSC. Son 42 escaños de 135. Su portavoz en la Cámara, Elena Díaz, ha dicho que la consellera tiene "la plena confianza y todo el apoyo" del grupo parlamentario socialista. Su argumento es la situación de Rodalies es fruto de una "desinversión estructural" y no de la gestión que ha hecho la consellera en el año que lleva en el cargo.

Disparidad en las soluciones

Pese a que toda la oposición está unida en torno a la petición de dimisión de Paneque, difiere en las soluciones para mejorar el servicio de cercanías. ERC defiende el traspaso integral de la gestión de Rodalies a la Generalitat que está negociando con el Gobierno, pero Junts y la CUP consideran que no se está haciendo de forma correcta. El partido de Puigdemont, por ejemplo, considera que la gestión de los trenes debería pasar a Ferrocarrils de la Generalitat, una solución que los republicanos consideran que es inviable.

Mientras tanto, partidos como el PP y Vox se oponen rotundamente a cualquier tipo de traspaso por considerar que en nada mejorará la situación que la gestión pase en manos de la Generalitat, y exigen que la titularidad siga siendo cien por cien estatal. Para Garriga la solución pasa por un "cambio radical de políticas" aunque, al menos este martes, no las ha detallado.