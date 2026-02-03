Òmnium reivindica el legado de Muriel Casals diez años después de su muerte: "Su espíritu es hoy más necesario que nunca"

"Es el momento de avanzar unidos [...] dejemos las discrepancias de lado; tenemos un objetivo común más importante que los intereses particulares de cada uno. Tengamos la generosidad, el coraje y la inteligencia que reclama este momento histórico [...] No estamos aquí para buscar un sueño: nosotros somos el sueño". Las palabras las pronunció el 29 de junio de 2013 la entonces presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, en el 'Concert per la Llibertat', celebrado en el Camp Nou, una cita que congregó a más de 90.000 personas para clamar por el derecho a decidir de Catalunya.

Este martes, el discurso ha vuelto a resonar en una pequeña sala del Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, durante el acto de homenaje a la activista y política en el décimo aniversario de su trágica muerte, el 14 de febrero de 2016, a causa de un accidente en esta ciudad, a los 70 años. Entre el público había personalidades del mundo político independentista, tanto actuales como de la década pasada, que han leído muchas otras frases pronunciadas por Casals. Entre ellas, los expresidents Artur Mas y Quim Torra; la expresidenta del Parlament y amiga personal de Casals, Carme Forcadell; y el actual presidente de la Cámara, Josep Rull.

Académica, activista y política

La expresidenta de Òmnium tuvo una vida "plena", siempre acompañada por una sonrisa, como ha recordado su hija, Laia Gasch, en un coloquio que ha mantenido con el actual líder de Òmnium, Xavier Antich. "Era una mujer polifacética con una energía luchadora", ha recordado Gasch. Economista y profesora universitaria, Casals (Avinyó, 1945 - Barcelona, 2016) inició su trayectoria política en el PSUC, en una etapa marcada por la lucha antifranquista, y posteriormente en ICV, formaciones que acabaría abandonando. También formó parte de la junta del Ateneu Barcelonès antes de incorporarse a Òmnium en 2008. Dos años más tarde asumió la presidencia de la entidad y la condujo hacia un papel central en el "procés".

Durante la conversación, conducida por la periodista Roser Sebastià, se ha reivindicado su apuesta por la cohesión social y la unidad para luchar por un objetivo común, que en los últimos años de su vida -ya vinculada de lleno a la política- fue la independencia de Catalunya. Antes, sin embargo, pasó por etapas en el mundo académico y el activismo. Acabó dando el salto a la política institucional en 2015 como diputada del Parlament por Junts pel Sí, un año antes de fallecer.

El espíritu de Casals

Fue ese año cuando cedió el testigo de la presidencia de Òmnium a Jordi Cuixart, que no ha podido asistir al acto, pero sí ha dejado unas palabras por escrito desde Suiza, donde actualmente reside. "Hoy más que nunca es necesario recordar el espíritu de Muriel Casals para recordar que lo que hacemos hoy solo tiene sentido si lo hacemos juntos", ha afirmado en una carta leída por la vicepresidenta de la entidad en esa época, Marina Llansana, exdiputada de ERC.

"Su generosidad sigue siendo una marca de lo que hoy somos como entidad y a lo que aspiramos a acercarnos", ha dicho Antich. El actual presidente de Òmnium ha puesto en valor que supiera "leer bien el momento del país", algo que -ha asegurado- ha cobrado fuerza con la perspectiva del tiempo. Bajo su liderazgo, Òmnium organizó la manifestación del 10 de julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y se convirtió en una de las voces más sonoras en defensa de la desobediencia institucional durante los inicios del 'procés', así como del independentismo cívico.

También fue bajo la presidencia de Casals cuando se impulsó la Declaración de Santa Coloma en 2012, un manifiesto en el que la entidad se postuló a favor de la independencia, y desempeñó un papel clave en la articulación del discurso independentista desde la sociedad civil. Antich ha celebrado que lo hiciera siempre con amabilidad, pero también con la exigencia necesaria. "Las paredes de Òmnium aún tiemblan por alguna subida de tono", ha bromeado, con la aprobación de su hija, que también ha recordado que era una mujer fuerte, tanto de convicciones como de carácter. La Generalitat le concedió en 2016 la Medalla de Oro a título póstumo.

En un momento de fragmentación política entre las formaciones independentistas, Antich ha apelado a la voluntad de consenso que Casals imprimió a su vida, tanto al frente de Òmnium como diputada de Junts pel Sí. Por parte de Junts ha asistido el secretario general, Jordi Turull, y por parte de ERC, Juli Fernández. También ha acudido la exconsellera Clara Ponsatí.