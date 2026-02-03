Impulso a las causas contra González Amador: el juez despeja el camino al juicio mientras PSOE y Más Madrid reclaman celeridad a la UCO

El juez de la plaza de Instrucción número 19 de Madrid ha acordado dar plazo a la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y a la de sus socios también procesados para que presenten escrito de defensa de cara al juicio que se abrió contra ellos el pasado 22 de septiembre por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

Se trata de un trámite necesario para que el juez Antonio Viejo pueda remitir por fin todo el expediente de este asunto a un juez de lo Penal, si bien como ya adelantó este diario la situación de colapso en estos órganos puede retrasar la fijación de la vista y su resolución hasta el año 2027.

En todo caso, el retraso en dictarse esta resolución contribuía a la paralización de unacausa que acelera ahora su llegada a juicio. En la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se da un plazo de diez días a la defensa para que presente escrito frente a las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Madrid y la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid. Agrega que si pasado dicho plazo los escritos no se presentan "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir" llas defensas de acuerdo con lo previsto en la ley.

Las acusaciones populares habían presentado la semana pasada sendos escritos de impulso procesal en las dos causas pendientes contra la pareja de Díaz Ayuso: en la de fraude que ya se va a llevar a juicio pero también en la que el titular de la plaza 19 de Instrucción de Madrid investiga posibles delitos de corrupción atribuidos al empresario en su actividad particular, en concreto por sus relaciones con la sociedad de servicios sanitarios Quirón.

Sospecha de soborno

En esta causa se pidió un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a finales del pasado mes de junio, y este análisis aún no ha llegado al juzgado. El informe se pidió tras escuchar la declaración como investigado en delitos de corrupción en los negocios y administración desleal del propio González Amador y también la de la testigo Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención SL, Fernando Camino.

En esta pieza se analiza la operación por la que González Amador le ofreció a Carrasco en diciembre de 2020 comprarle la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética por 499.836 euros, una cantidad que según la Fiscalía y las propias acusaciones populares es sospechosa de constituir un soborno a cambio de que se le pudieran facilitar negocios con Quirón.

Las acusaciones populares también recuerdan al juez Viejo que a finales de julio solicitaron varias diligencias de investigación sobre este asunto "que no ha sido proveído, estando en la actualidad también pendiente de cumplimentación el informe de la UCO acordado por Auto de 27 de junio de 2025", según inciden en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.