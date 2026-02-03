El Govern da por cumplidas las condiciones para abrir la negociación de presupuestos con los Comuns

El Govern considera que se dan ya las condiciones para inaugurar la negociación de los presupuestos. Tras reunirse con los Comuns para hacer balance de todo lo pactado hasta ahora y anunciar las primeras multas por incumplir la ley de vivienda, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio que el Executiu ha cumplido ya su parte y que, por lo tanto, el debate sobre las cuentas de 2026 podrá empezar la semana que viene. "Abrimos una nueva etapa. Los Comuns ya se han abierto a negociar los presupuestos y esperamos que lo haga también ERC", ha celebrado Romero, que ha anticipado que Rodalies, salus y educación tendrán prioridad en las cuentas.

Entre ceja y ceja tiene atar una entente en tiempo récord con los socios para que se aprueben y entren en vigor antes de abril, un hito que para el Executiu de Salvador Illa supondría asegurarse la estabilidad hasta el final de la legislatura. Fracasar en ese intento, ha recordado Romero, supondría dejar de contar con 2.000 millones de euros.

Los planes iniciales que desde el Govern habían esbozado contemplaban que, a estas alturas, el pacto con ERC y Comuns fuera ya una realidad tras haber presentado la nueva financiación a principios de año. Pero ese esquema se fue al traste en el momento en que el president tuvo que ser hospitalizado y, justo después, se produjo el accidente de tren de Gelida y colapsó Rodalies. La crisis ferroviaria no está todavía cerrada, pero en la Generalitat están convencidos de poder "compatibilizarla" con una negociación que Illa no quiere que se demore más.

Sin embargo, por más que se haya despejado el camino para abrir la carpeta de presupuestos con el grupo de Jéssica Albiach, al Govern le falta poder hacer lo propio con ERC. Los republicanos ya han recalcado por activa y por pasiva que sin resolver la recaudación del IRPF del modelo de financiación no están dispuestos a abrir el capítulo de las cuentas. El asunto está siendo negociado con el Gobierno de Pedro Sánchez, que por delante tiene primero las elecciones en Aragón del próximo domingo.